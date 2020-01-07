ترامب: استهداف قاسم سليمانى كان من المفترض أن يتم قبل 15 عاما

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى تصريحات لإذاعة محلية اليوم الثلاثاء ، أن تصفية قاسم سليماني قائد فليق القدس فى الحرس الثورى الإيرانى كان من المفترض أن يتم قبل 15 عاما ، ووصل جثمان قاسم سليمانى لمدينة كرمان بجنوب شرق إيران لدفنه ، وقد ناقش وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف ونظيره العراقى محمد على الحكيم، تداعيات مقتل الجنرال الإيرانى قاسم سليمانى فى غارة أمريكية. وأفاد القسم الإعلامى بوزارة الخارجية الإيرانية - وفقا لما أوردته وكالة أنباء (إرنا) الإيرانية - بأن ظريف وصف، خلال اتصال هاتفى أجراه الجانبان اليوم السبت، العملية العسكرية الأمريكية التى أدت لمقتل سليمانى بأنها "عمل إرهابي"، مؤكدًا ضرورة احترام استقلال العراق وسيادة أراضيه. وقُتل سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثورى الإيراني، وأبو مهدى المهندس، نائب رئيس مليشيا الحشد الشعبي، فجر أمس، فى ضربة صاروخية أمريكية استهدفت سيارتين كانتا تقلهما قرب مطار بغداد الدولي. واعتبرت الإدارة الأمريكية أن استهداف الجنرال الإيرانى كان عملا "دفاعيا"، فيما هدّدت إيران، فى المقابل، بـ"انتقام شديد" من المسئولين عن العملية العسكرية، وسط دعوات من المجتمع الدولى لضبط النفس وتجنب التصعيد.

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