شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب إقليم أتشيه بإندونيسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية إن زلزالا قوته 6.2 درجة وقع إلى الجنوب الغربى من إقليم أتشيه الإندونيسى على جزيرة سومطرة اليوم الثلاثاء وكان مركزه على عمق 20.3 كيلومتر،وقالت وكالة الأرصاد الجوية والجيوفيزياء الإندونيسية على تويتر إن قوة الزلزال 6.4 درجة وإن مركزه كان على عمق 13 كيلومترا مضيفة أنه لا يوجد احتمال بحدوث موجات مد (تسونامي).

ولم ترد حتى الآن تقارير عن أضرار مادية أو خسائر بشرية.