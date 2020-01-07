شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب إقليم أتشيه بإندونيسيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية إن زلزالا قوته 6.2 درجة وقع إلى الجنوب الغربى من إقليم أتشيه الإندونيسى على جزيرة سومطرة اليوم الثلاثاء وكان مركزه على عمق 20.3 كيلومتر،وقالت وكالة الأرصاد الجوية والجيوفيزياء الإندونيسية على تويتر إن قوة الزلزال 6.4 درجة وإن مركزه كان على عمق 13 كيلومترا مضيفة أنه لا يوجد احتمال بحدوث موجات مد (تسونامي).
ولم ترد حتى الآن تقارير عن أضرار مادية أو خسائر بشرية.
كانت هذه تفاصيل خبر زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب إقليم أتشيه بإندونيسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.