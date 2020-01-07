بمناسبة عيد الميلاد .. سيولة مرورية بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شهدت الشوارع والميادين والطرق الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الثلاثاء، انتظام حركة المرور، وانسياب حركة السيارات بكافة الطرق، وسط انتشار رجال المرور لتنظيم الحركة المرورية، بمناسبة عيد الميلاد.

وظهر بميدان التحرير ومنطقة وسط البلد سيولة مرورية، وانتظام في حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان وكوبري قصر النيل وشارع قصر العيني، بالإضافة إلى انتشار أفراد وأمناء شرطة الإدارة العامة لمرور القاهرة على المداخل والشوارع الرئيسية، لتسهيل حركة السيارات، وسط حذر قائدي السيارات نتيجة هطول الشبورة بصورة كثيفة على الشوارع.

وانتظمت حركة السيارات بميدان روكسي وطريق الأوتوستراد، ومناطق غلق الإشارات في الميادين الرئيسية في العاصمة، كما انتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشارعي الجيزة والنيل السياحي والهرم والبحر الأعظم ونزلة الدائري اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكافة الطرق.

كما ظهر انسياب في حركة السيارات أعلى مناطق كورنيش النيل، بدء من المعادي وصولا إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح، وأمام القادم من ميدان المؤسسة وحتى ميدان عبد المنعم رياض.