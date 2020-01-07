"هند" تطلب الخُلع: "جوزي بيقتل الكلاب ويحنطها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت– فاطمة عادل:

أقامت "هند. م" 29 سنة، دعوى قضائية، أمام محكمة الأسرة في إمبابة، تطلب فيها خلع زوجها وضم ابنها لحضانتها، لما وقع عليها من ضرر، مبررة طلبها: "جوزي بيقتل كلاب ويحنطها".

تقول الزوجة في أوراق الدعوى، إنها تزوجت منذ 6 سنوات، من "سعيد. ن" 36 سنة، موظف في حديقة الحيوان، ورزقهما الله بطفل عمره الآن 5 سنوات.

وأضافت صاحبة الدعوى، أن أزمتها مع زوجها بدأت عندما لاحظت حبه الشديد للحيوانات المُحنطة، مشيرة إلى أن هوايته الوحيدة، هي قتل الكلاب وجلبها إلى المنزل لتحنيطها للاحتفاظ بها.

Advertisements

أوضحت الزوجة في دعواها، أنها أصبحت تعاني من مرض الربو بسبب رائحة المنزل، بالإضافة إلى شعورها الدائم بالرعب من أشكال الحيوانات المحنطة الموجودة التي يجلبها زوجها.

لفتت إلى أن طفلها يصاب بالرعب بمجرد النظر للحيوانات التي يحنطها والده، خاصة بعد بروز أسنان الحيوانات وأنيابها، مضيفة أن ابنها أصبح لا يتحرك كثيرًا في المنزل من شدة الخوف والرعب.

تابعت الزوجة، أنها حاولت الحديث مع زوجها لتغيير هوايته الغريبة التي أصبحت تثير الرعب في نفسها وطفلها، إلا أنه لم يستجب لها، واستمر في تصرفاته.

أكدت الزوجة أنها لم تجد أمامها سوى اللجوء إلى محكمة الأسرة لتتخلص من الرعب الذي تجده داخل منزلها، فأقامت دعوى خلع حملت رقم 620 لسنة 2019، وطلب ضم حضانة طفلها خوفًا عليه من استكمال حياته داخل منزل والده، ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها حتى الآن.​