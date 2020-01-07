السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت السكة الحديد، التهديات والتأخيرات المتوقعة، لليوم الثلاثاء الموافق 7 يناير 2020، المتوقعة على خطوط الهيئة، بطول الجمهورية.
وقالت الهيئة، إن التهديات والتأخيرات، نظرًا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط لتعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة للجمهور.
أولاً: خط القاهرة / الإسكندرية:
متوسط تأخيرات القطارات مدة 35 دقيقة
ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي
متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:
- القاهرة / أسيوط مدة 40 دقيقة
- أسيوط / أسوان مدة 40 دقيقة
ثالثًا: خط بنها / بورسعيد
متوسط تأخيرات القطارات مدة 45 دقيقة
رابعًا: خط طنطا / المنصورة / دمياط
متوسط تأخيرات القطارات مدة 30 دقيقة
وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات، بسبب العمل في بعض مواقع العمل في المشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات، بالإضافة إلى تحديث نظم الإشارات، وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.
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