أخبار مصر | قبل مناقشته بالجلسة العامة.. معلومات عن قانون العمل الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل مناقشته بالجلسة العامة.. معلومات عن قانون العمل الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خلال دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، من المقرر أن يتم مناقشة قانون العمل الجديد، وذلك بعد موافقة لجنة القوى العاملة بالبرلمان في إبريل من عام ٢٠١٨ على القانون بشكل نهائي، وأعدت اللجنة تقريرًا نهائيًا لهيئة مكتب المجلس عن القانون لتحديد موعد لمناقشته بأحدى الجلسات العامة للتصويت عليه.

من جانبها رصدت "الخليج 365" أبرز المعلومات عن القانون على النحو التالي:

- ألزم القانون الجديد على إنشاء المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي وفروع له بجميع محافظات الجمهورية.

- نص القانون على زيادة قيمة نفقات الجنازة التي تصرف لورثة العامل المتوفى إلى 1000 جنيه.

- ألزم القانون الجديد صاحب العمل بتحرير عقد العمل بينه وبين العامل باللغة العربية ومن أربع نسخ يحتفظ صاحب العمل بنسخة وأخرى للعامل وثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي ورابعة بالجهة الإدارية المختصة، بدلًا من ثلاثة نسخ بالقانون القديم.

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- تضمنت التعديلات تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الولادة.

- القانون الجديد خص أكثر من 20 مليون مواطن يعملون في القطاع الخاص والجهات غير الحكومية.

- كما نص القانون الجديد على أن العامل يستحق إجازة سنوية بأجر لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي: خمسة عشر يومًا في السنة الأولى، واحد وعشرون يومًا اعتبارًا من السنة الثانية، ثلاثون يومًا لمن أمضى عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر، خمسة وأربعون يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين عامًا ولذوي الإعاقة.

- محو شرط الأجازة المرضية بدون مرتب، حيث نظم هذا البند في القانون الجديد الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة على أساس ثلاثة أشهر بأجر كامل بدلًا من شهر وحيد بالقانون القديم، ثم ستة أشهر بأجر يعادل "85%" من أجره، كبديل ثمانية أشهر بأجر يعادل "78%" من الأجر، وأيضًا ثلاثة أشهر بأجر يعادل "75%"، بديلا عن ثلاثة أشهر بدون أجر.