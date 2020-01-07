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أخبار مصر | وزير النقل: نولي أهمية لرفع مستويات السلامة على الطرق

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استقبل وزير النقل، المهندس كامل الوزير، القائمة بأعمال سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، ساندرا دي ولي، والتي أعربت عن اهتمام الدول الأوربية كافة، بتحقيق السلامة على الطرق، والعمل على خفض نسب الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق إلى 50% بحلول عام 2030.

وأكدت أهمية التعاون مع مصر في هذا المجال وعلى أهمية مشاركة وزير النقل المصري، في المؤتمر الوزاري العالمي للسلامة على الطرق، والمقرر عقده في ستوكهولم يومي 19-20 فبراير 2020.

وبدوره أكد الوزير، أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لرفع مستويات السلامة على شبكة الطرق من خلال تصميم وتنفيذ الطرق بجودة عالية وتخطيطها وتدعيمها بالعلامات واللوحات الإرشادية وتعديل القوانين والتشريعات بما يساهم في سلامة مستخدمي الطرق، وكذلك إدخال كل النظم الحديثة في متابعة المركبات ومستخدمي الطرق وعمل حملات توعية خاصة بهذا المجال وتحديث المعدات المستخدمة في عمليات الإنقاذ والتأمين.

ولفت إلى أنه تم تنفيذ مهابط لطائرات الإسعاف ونقاط إسعاف متعددة بالطرق الجديدة، مشيرًا إلى الطفرة الكبيرة التي تحققت في مجال الطرق والكباري بمصر، والتي كان من نتائجها تقدم ترتيب مصر العالمي في مؤشر جودة الطرق وفقًا لتقارير التنافسية العالمية حيث قفزت مصر 90 مركزا، خلال الفترة من 2014 حتى 2019، حيث تقدمت مصر لتصل للمركز 28 عام 2019، مقارنة بالمركز 118 عام 2014.

وحضر اللقاء، رئيس هيئة الطرق والكباري وقيادات وزارة النقل.

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