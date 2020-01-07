أخبار مصر | وزير النقل: نولي أهمية لرفع مستويات السلامة على الطرق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير النقل: نولي أهمية لرفع مستويات السلامة على الطرق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل وزير النقل، المهندس كامل الوزير، القائمة بأعمال سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، ساندرا دي ولي، والتي أعربت عن اهتمام الدول الأوربية كافة، بتحقيق السلامة على الطرق، والعمل على خفض نسب الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق إلى 50% بحلول عام 2030.

وأكدت أهمية التعاون مع مصر في هذا المجال وعلى أهمية مشاركة وزير النقل المصري، في المؤتمر الوزاري العالمي للسلامة على الطرق، والمقرر عقده في ستوكهولم يومي 19-20 فبراير 2020.

وبدوره أكد الوزير، أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لرفع مستويات السلامة على شبكة الطرق من خلال تصميم وتنفيذ الطرق بجودة عالية وتخطيطها وتدعيمها بالعلامات واللوحات الإرشادية وتعديل القوانين والتشريعات بما يساهم في سلامة مستخدمي الطرق، وكذلك إدخال كل النظم الحديثة في متابعة المركبات ومستخدمي الطرق وعمل حملات توعية خاصة بهذا المجال وتحديث المعدات المستخدمة في عمليات الإنقاذ والتأمين.