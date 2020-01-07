مركز تموينى متطور لخدمة أهالى مدينة بورفؤاد وشرق تفريعة بورسعيد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ناصر ثابت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد خلال تصريح خاص لــ" الخليج 365" ، أنه جارى الإنتهاء من تطوير مكتب بورفؤاد أول التموينى لمواكبة منظومة التحول الرقمى ولتقديم الخدمات التموينية للمواطنين بنطاق شرق تفريعة بورسعيد وأهالى سهل الطينة والمدينة المليونية .
وأضاف أن المركز بصدد إفتتاحه خلال الأيام المرتقبة لتقديم كافة الخدمات التموينية المتمثلة إستخراج بطاقة بدل فاقد وشهادات الوفاه مميكنة وغيرها من شهادة الوفاة وإستخراج شهادات الطلاق والفصل الإجتماعى حتى يشعر المواطن بمدى الخدمات التموينية من خلال منظومة التحول الرقمى، مشيرا إلى أن المركز الجديد ينضم إلى 5 مراكز تموينية متطورة متمثلة فى المركز التكنولوجى بمنطقة الـ 5000 التعاونى بالزهور ومركز الخدمات لذوى الأحتياجات الخاصة والمركز النموذجى بحى المناخ ومركز الخدمات التموينية النموذجى بمدينة بورفؤاد.
وتابع، أن المركز المتطور ببورفؤاد أول تم تجهيزه على أعلى مستوى من أحدث أجهزة التكنولوجيا الحديثة لمواكبة منظومة التحول الرقمى، فضلا عن وجود خدمة النداء الآلى حتى يتمكن المواطن التفاعل مع مقدمى الخدمة بسهولة ويسر وتوفير الوقت والجهد لكافة المواطنين .
وكان قال ناصر ثابت، إن الشركة المصرية للاتصالات انتهت من مد كابلات الألياف الضوئية "الفايبر" إلى عدد من المؤسسات الحكومية بالمحافظة لتكون بورسعيد أول مدينة تشهد عمليات التحول الرقمى فى مصر.
وأضاف ثابت أننا نعمل على تطوير أداء خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين سواء خدمات أرضية أو محمول بالتزامن مع عمليات التحول الرقمى بالإضافة إلى مضاعفة متوسط سرعة الإنترنت عن العام الماضى، مؤكدا: أن سرعة الإنترنت ارتفعت عن العام الماضى من 5 ميجابايت لـ10 ونصف بالمصرية للاتصالات على أن تصل لــ20 ميجابايت نهاية العام الحالى لتحقيق العدالة المطلقة والترابط والتكامل بين الإدارات فى أداء أعمالها خلال الشبكة المحلية لسرعة استرجاع المعلومات مع الحفاظ على الدقة وسرية البيانات.
وفى سياق متصل أكد أن المنظومة تهدف لتحقيق خدمة أفضل للمواطن بجانب توفير المساعدة لمتخذى القرار وتسهيل الحصول على المعلومة فى التوقيت المناسب، فضلا عن توفير التكلفة المالية لتكرار تردد المواطن على جهة تقديم الخدمة دون جدوى.
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