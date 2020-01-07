مركز تموينى متطور لخدمة أهالى مدينة بورفؤاد وشرق تفريعة بورسعيد

وأضاف أن المركز بصدد إفتتاحه خلال الأيام المرتقبة لتقديم كافة الخدمات التموينية المتمثلة إستخراج بطاقة بدل فاقد وشهادات الوفاه مميكنة وغيرها من شهادة الوفاة وإستخراج شهادات الطلاق والفصل الإجتماعى حتى يشعر المواطن بمدى الخدمات التموينية من خلال منظومة التحول الرقمى، مشيرا إلى أن المركز الجديد ينضم إلى 5 مراكز تموينية متطورة متمثلة فى المركز التكنولوجى بمنطقة الـ 5000 التعاونى بالزهور ومركز الخدمات لذوى الأحتياجات الخاصة والمركز النموذجى بحى المناخ ومركز الخدمات التموينية النموذجى بمدينة بورفؤاد.

وتابع، أن المركز المتطور ببورفؤاد أول تم تجهيزه على أعلى مستوى من أحدث أجهزة التكنولوجيا الحديثة لمواكبة منظومة التحول الرقمى، فضلا عن وجود خدمة النداء الآلى حتى يتمكن المواطن التفاعل مع مقدمى الخدمة بسهولة ويسر وتوفير الوقت والجهد لكافة المواطنين .