شكرا لقرائتكم خبر عن مدير "تعليم القاهرة": امتحانات الشهادة الإعدادية 16 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على بدء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة الفصل الدراسى الأول يوم الخميس القادم 16/1/2020، حيث يمتحن الطلبة فى مادة اللغة العربية والخط والإملاء من الساعة التاسعة إلى 11.30، والتربية الدينية من الساعة 12 إلى الساعة 1.30ـ وتنتهى الخميس الموافق 23/1/2020 بامتحان مادة العلوم من الساعة 9 إلى 11 صباحا.

وأوصى مدير تعليم القاهرة الطلبة بالدقة والتركيز والمراجعة المستمرة ، كما أكد على توفير مناخا تربويا ملائما للامتحانات يتسم بالهدوء واستيعاب الطلبة والتواصل المباشر مع غرفة العمليات المركزية بالمديرية

وبدأت بالقاهرة امتحانات الفصل الدراسى الأول، 29 ديسمبر الماضى ، بينما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين يوم الخميس 16 يناير ولمدة 6 أيام، والإعدادية المهنية الخميس 9 يناير والنقل الإعدادى الخميس 9 يناير كذلك تبدأ امتحانات نصف العام لسنوات النقل للثانوى العام والرياضى والفنى وما يعادله يوم السبت 11 يناير وتستمر لمدة 11 يوم.

وفى السياق أكد محمد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، أنه اجتمع بمديرى العموم والموجهين وجميع المسئولين بالمديرية لمناقشة وضع الامتحانات وتعليمات وضع الامتحان ومواصفاته، ونوعية الأسئلة، مشيرا إلى أنه يتم الالتزام بالمواصفات التى يتم وضعها من خلال المركز القومى للامتحانات.

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وأضاف مدير مديرية تعليم القاهرة، لـ"الخليج 365"، أن طباعة الأسئلة تتم بكل إدارة على حدة فى المطبعة الخاصة بها، ويوجد بكل إدارة كنترول خاص به، أما امتحانات النقل يتم وضعها مركزى وتكون موحدة على مستوى المحافظة.

وأشار عطية إلى أنه تم التوجيه على أن تكون امتحانات المواد خارج المجموع والمستوى الرفيع لصفوف النقل وفقا لظروف كل إدارة تعليمية.

وأكد عطية، على عدم عقد امتحانات فى أيام الاثنين 6 يناير، والثلاثاء 7 يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد وكذلك أيضا يوم الأربعاء 8 يناير والاثنين 20 يناير بمناسبة عيد الغطاس.