شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يشهد قداس عيد الميلاد المجيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، الإخوة الأقباط احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد، مساء الاثنين، وشهد صلاة القداس بمطرانية المنوفية بشبين الكوم، رفقة نائب المحافظ ومدير الأمن وسكرتير عام المحافظة ومسؤول الأمن العام ومدير فرع الامن الوطني وعدد من أعضاء مجلس النواب ورؤساء النقابات المهنية ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

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وتقدم محافظ المنوفية بخالص التهاني لنيافة الأنبا بنيامين، أسقف المنوفية، ورجال الدين بالكنيسة بمناسبة الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد، مؤكدا أن الدولة المصرية شرفت بإستضافة السيد المسيح رمز السلام والمحبة والعائلة المقدسة.

ولفت محافظ المنوفية إلى أن مصر ستظل منبعاً للسلام والمحبة وموطناً للأمن والإستقرار تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيرًا إلى قوة ووحده الشعب المصري الذي سيظل دائما يبني وينشد الخير للعالم أجمع.

فيما أعرب الأنبا بنيامين عن سعادته بهذه الزيارة التي تؤكد روح المحبة بين كافة أبناء الأمة، موجهاً الشكر لجميع المؤسسات الأمنية بالمحافظة لما لها من دور بارز في حفظ الأمن والأمان لمواطني وشعب المنوفية.