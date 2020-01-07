شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الثلاثاء.. الأخبار المتوقعة 7 يناير 2020 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يستقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، المهنئين من كبار رجال الدولة والشخصيات العامة والآباء الأساقفة والكهنة وشعب الكنيسة بالمقر البابوي بالأنبا رويس بالعباسية.
تستضيف مدينة الغردقة حفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» لاختيار الأفضل في أفريقيا لعام 2019.
تعقد بمدينة الرباط المغربية أعمال الدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، بدعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وباستضافة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في المملكة المغربية.
يعقد مجلس الأمن القومي بالمملكة المتحدة لبحث الأوضاع في إيران عقب مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني.
يوقع الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في سلطنة عمان، على بروتوكول تعاون مع وزارة الخدمة المدنية.
يشارك الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بعد اختياره عضوًا بالمجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي في اجتماعات الدورة الرابعة والأربعين لمجلس الرابطة، وتدشين حفل جائزة المجمع الفقهي في مكة المكرمة.
تسلم المستشارة الفيدرالية النمساوية بريجيته بيرلاين، السلطة ورئاسة الحكومة إلى المستشار الفيدرالي الجديد سباستيان كورتس في حفل واسع بحضور وسائل الإعلام النمساوية والعالمية في مقر المستشارية بالعاصمة النمساوية فيينا.
كانت هذه تفاصيل خبر أجندة الثلاثاء.. الأخبار المتوقعة 7 يناير 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.