شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الثلاثاء.. الأخبار المتوقعة 7 يناير 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، المهنئين من كبار رجال الدولة والشخصيات العامة والآباء الأساقفة والكهنة وشعب الكنيسة بالمقر البابوي بالأنبا رويس بالعباسية.

تستضيف مدينة الغردقة حفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» لاختيار الأفضل في أفريقيا لعام 2019.

تعقد بمدينة الرباط المغربية أعمال الدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، بدعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وباستضافة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في المملكة المغربية.

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يعقد مجلس الأمن القومي بالمملكة المتحدة لبحث الأوضاع في إيران عقب مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني.

يوقع الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في سلطنة عمان، على بروتوكول تعاون مع وزارة الخدمة المدنية.

يشارك الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بعد اختياره عضوًا بالمجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي في اجتماعات الدورة الرابعة والأربعين لمجلس الرابطة، وتدشين حفل جائزة المجمع الفقهي في مكة المكرمة.

تسلم المستشارة الفيدرالية النمساوية بريجيته بيرلاين، السلطة ورئاسة الحكومة إلى المستشار الفيدرالي الجديد سباستيان كورتس في حفل واسع بحضور وسائل الإعلام النمساوية والعالمية في مقر المستشارية بالعاصمة النمساوية فيينا.