شكرا لقرائتكم خبر عن قنصل مصر العام بدبي يشارك في قداس عيد الميلاد المجيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك أشرف الديب، قنصل مصر العام في دبي والإمارات الشمالية، في القداس الذي أقامته كنيسة مارى مينا في دبي بمناسبة عيد الميلاد المجيد، حيث قام بنقل تهنئة رئيس الجمهورية للجالية المصرية القبطية بهذه المناسبة.

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وأشار القنصل العام في كلمته إلى أن عيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام يُعد عيدًا لجميع المصريين، إذ يُجسد قيم التسامح والمحبة والسلام وهى تلك القيم الأصيلة التي يتمتع بها الشعب المصري.

وووجّه القنصل العام التحية والتقدير لدولة الامارات العربية المتحدة حكومة وشعبًا على ما تقدمه من رعاية كريمة للجالية المصرية، مُثنيًا على دور تلك الجالية الهام وكونها نموذجًا مشرفًا لمصر.

وأكد القنصل العام أن القنصلية العامة بدبي لا تدخر وسعًا لتقديم كافة خدماتها لجميع المواطنين كما تسعى لحل جميع المشكلات التي تواجه أبناء الجالية، وتتطلع إلى أية مقترحات من شأنها تطوير الأداء وتحسين الخدمات القنصلية المقدمة.