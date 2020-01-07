شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: حملات مرورية لرصد أى حالات مرضية للخضر بسب سوء الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، ومركز البحوث الزراعية، ومديريات الزراعة بمحافظات الجمهورية، باستمرار حملاتها على زراعات الخضر لرصد أى حالة مرضية للنبات وأى تضرر للزراعات بسب سوء الطقس أو هطول الأمطار والمناخ المتغير وحلها، وعمل برامج توعوية للفلاحين من خلال نشر لجان متخصصة بالحقول، وتقديم جميع التوصيات الفنية والإرشادات للمزارعين، وإتباع النظم السليمة لحماية النباتات من التغيرات المناخية تفاديا لعدم تأثر المحاصيل الزراعية من قلة الإنتاج وتساقط الثمار.

وقال المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن هناك متابعة دورية وحملات مروية من قبل إدارة الخضر والمحاصيل البستانية بالمحافظات بالتعاون مع مديريات الزراعة ولجان متخصصة من قبل مركز البحوث الزراعية، لرصد حالات المتغيرات على الزراعات الفاكهة والخضر بسب هطول الأمطار والمناخ المتغير، وتشكيل غرف عمليات بكل مديريات الزراعة لتلقى أى شكاوى من المزارعين وحلها على الفور، مؤكدا أن هناك تكليفات لجميع إدارات البساتين والخضر بعمل حملات مكثفة لتقديم جميع التوصيات الفنية والارشادية.

وأضاف رئيس المحاصيل الزراعية، أن هناك تكليفات بسرعة التدخل والعلاج الفورى فى حالة تأثر المحاصيل بالتقلبات الجوية والأمطار من خلال لجان متخصصة تتوجه إلى الحقول مباشرة، وعقد ندوات إرشادية فى القرى والحقول للمزارعين، وعمل برامج إرشادية متخصصة على أعلى مستوى، يقدمها مجموعة من أساتذة مركز البحوث الزراعية متخصصين فى أمراض النبات والعمليات الزراعية الإرشادية بقرى المحافظات.

وقال تقرير المحاصيل الزراعية ، إنه لابد من ضرورة توفر رطوبة أرضية "دائمة" تحت الزرع ( رية سريعة قبل البرد مباشرة)، وإجراء رية سريعة "على الحامي أخر النهار لكل المحاصيل بدون استثناء، وأهم المحاصيل الحساسة للبرودة العالية أو الصقيع التي يجب علي مزارعيها الحفاظ علي الرطوبة الأرضية خلال موجة الصقيع القادمة ، منها محصول الطماطم أقل من 80 يوما، والبطاطس أقل من 70 يوما، والفراولة، والجوافة والموز والمانجو - والبصل والثوم.