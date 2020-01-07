شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة 2500 شتلة زهور و110 شجرات بميدان تريومف بمصر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه تم زراعة ما يقرب من 2500 شجرة صغيرة بميدان تريومف بمصر الجديدة، الذى يشهد أعمال تطوير وتعديلات مرورية لإحداث سيولة مرورية، مضيفا أن الميدان تم زراعته بما يقرب من 4 ألاف متر مربع من النجيلة، بالإضافة إلى تشجيره بالكامل بالتنسيق مع وزارة البيئة.

وأضاف نائب محافظ القاهرة، لـ ”الخليج 365”، أنه جارى تطوير شارع الحجاز وميدان روكسى، وشارع الخليفة وجسر السويس، بالتزامن مع تنفيذ الكبارى التى تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى دهان كل العقارات خاصة المطلة على الميادين والشوارع التى يتم تطويرها، بالتنسيق مع السكان، مع رفع حملات الوعى البيئى بأهمية الحفاظ على ما يتم تطويره وكذلك الحفاظ على الخضرة والأشجتر.

وبدوره قال المهندس أحمد عباس مدير التشجير بوزارة الزراعة، أنه تم زراعة ما يقرب من 2500 شتلة زهور، و110 شجرة بميدان تريومف، بالإضافة إلى زراعة محيط الكبارى واسفلها بالعاون مع محتفظة القاهرة.

Advertisements

وشهدت منطقة مصر الجديدة بالقاهرة شبكة كبارى جديدة لحل الأزمات المرورية والتدكدسات التى تشهدها تقاطعات الشوارع الرئيسية، حيث يتم انشاء حاليًا تنفيذ من 10 إلى 12 كوبرى فى منطقة مصر الجديدة، بشرق القاهرة.

وتعمل الكبارى الجديدة على انسياب الحركة المرورية من وإلى مصر الجديدة بلا تقاطعات أو توقف لزيادة التدفق المرورى، وتقليل أزمنة الرحلات بإنشاء محاور حركة رئيسية حرة قادرة على استيعاب أحجام مرورية كبيرة، مع توفير مساحات للانتظار، وتعديل اتجاهات لعدد من الشوارع مع توسعتها.

وتشمل الكبارى كبرى لتقاطع الميرغنى مع شارع أبوبكر الصديق، وكوبرى تقاطع الميرغنى مع السبع عمارات، وتقاطع شارع النزهة مع صلاح سالم أعلى كوبرى الجلاء، وتقاطع شارعى أبوبكر الصديق مع عثمان بن عفان، و كوبرى ميدان المحكمة.

ويتم إنشاء الكبارى بطابع معمارى مميز، تقوم بتنفيذها شركات المقاولات مع استشاريين، بحيث يتناسب مع الطابع المعمارى.