شكرا لقرائتكم خبر عن "المرور" تضع عدة إرشادات لتفادى حوادث الطرق أثناء موجة الأتربة والرياح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناشدت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولى مساعد الوزير للمرور، بالالتزام بمجموعة من الإرشادات العامة والتعليمات لقائدى السيارات أثناء السير أعلى الطرق والمحاور والميادين، بسبب سوء الأحوال الجوية والرياح المثيرة للرمال والأتربة تصل حد العاصفة، بعد تحذيرات الأرصاد، ومن تلك الإرشادات فى نقاط وجيزة:

- يجب السير بسرعات منخفضة مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية بسبب الأتربة.

- يجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان.

- تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل.

- يجب استخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب لتأمين مسارك ومسار الآخرين.

- عدم الانشغال بغير الطريق، لعدم فقدان التركيز.

- ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم فى السرعة من "40-50 مترًا" بسرعة 100 كم.

- عدم استخدام التليفون المحمول لأنه يؤدى إلى فقدان التركيز أثناء القيادة.

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- منع السير على الطرق تحت تأثير المواد المخدرة، لأنها تتسبب فى وقوع حوادث مروعة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق فى الحالات التى يمنع فيها التخطى.

- عدم السير بسرعات عالية، والالتزام بالسرعات المقررة أعلى الطرق.

- منع السير عكس الاتجاه لعدم وقوع الحوادث المرورية.

- استعمال مساحات السيارة باستمرار والإضاءة والأنوار العاليةز

- التأكد من صلاحية الإطارات وضغط الهواء فيها قبل الخروج بالسيارة

ومن جانبه، كشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تعرض البلاد لموجة عدم استقرار جديدة بالأحوال الجوية تستمر لنهاية الأسبوع وتتمثل فى نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار على مناطق متفرقة من شمال البلاد، مناشدا المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة لشدة برودة الأجواء.

وأشار مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة بأغلب الأنحاء بقيم تتراوح بين 3 و 4 درجات عن المعدل الطبيعى لها فى مثل هذا الوقت من العام .

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية إنذارا بحريا خاصا بالبحر المتوسط، حيث حذرت من نشاط للرياح الجنوبية الغربية على البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة تكون رعدية يصاحبها سقوط الأمطار .