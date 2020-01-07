شكرا لقرائتكم خبر عن الحدائق والمنتزهات تفتح أبوابها اليوم احتفالا بعيد الميلاد المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد الحدائق والمتنزهات بالقاهرة والجيزة اليوم الثلاثاء، أجواء احتفالية بعيد الميلاد المجيد، وسط تواجد أمنى مكثف لتأمين الاحتفالات فى رسالة رادعة للخارجين عن القانون ورسالة لبث الطمأنينة في نفوس المواطنين المحتفلين.

وأعلنت الإدارة المركزية لحدائق الحيوان التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، عن الانتهاء من كافة تجهيز ات حديقة حيوان الجيزة لاستقبال زوار عيد الميلاد، والتى تعد أكبر حدائق الحيوان.

وأكد محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أنه، سيتم فتح حديقة حيوان الجيزوة اليوم بالأسعار العادية وهى 5 جنيهات فقط، وسط إجراءات أمنية ورقابية وخطة لمواجهة الازدحام..

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وأضاف رجائى، أنه تم تهيئة حدائق الحيوان فى الجيزة، والمحافظات المختلفة لاستقبال كافة الزائرين، وإلغاء الإجازات والراحات للأطباء والعاملين فى أى حدائق الحيوان، وفرض حالة طوارئ ، لتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين الزائرين، وعمل خطة لمواجهة ازدحام والتكدس أمام بوابات الدخول، والتنسيق مع مرفق الإسعاف لمواجهة أى حالة طارئة.

وأشار رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إلى أنه سيتم تشغيل الطفطف، الذى ينقل الزوار بين مختلف مواقع جبلايات القرود والشمبانزى والأسود والنمور والزرافات والمتحف الحيوان، وعروض بانوراما للولادات الصغيرة حتى يستمتع الأطفال برؤية الحيوانات الصغيرة، وعروض للنعام، والزواحف وللطيور.