شكرا لقرائتكم خبر عن رجال ألأمن يواصلون حماية الكنائس لحين انتهاء احتفالات أعياد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى خبراء المفرقعات بالقاهرة والجيزة عمليات تعقيم وفحص لجميع الكنائس بقطاعات المحافظتين، تحسبا لوجود أى أجسام غريبة بالتزامن مع احتفالات أعياد الميلاد وسط تمركز لخبراء المفرقعات بمحيط كل كنسية منعا لوقوع أى حوادث إرهابية، كما تم التنسيق الكامل مع رجال المرور لفحص أى سيارات متروكة أو فى حالة انتظار خاطئ، ومنع توقفها بمحيط الكنائس، لمنع وقوع أى أحداث طارئة على أن تستمر عمليات التمشيط بشكل يومى منعا لارتكاب أى عمليات إرهابية أخرى.

وتجرى عمليات مسح شامل لكل السفارات والأماكن الشرطية والوزارات والسفارات والمنشآت العامة والقنصليات، منعا لحدوث أى أعمال إرهابية فى ظل انتشار رجال المفرقعات بمحيط الكنائس لتأمين الأقباط مع انتشار قوات الأمن للعمل على فرض السيطرة الأمنية بكل الطرق والميادين والشوارع لرصد أى أشكال للخروج عن القانون.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، انتهت من وضع بنود خطة أمنية محكمة للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها، خلال تأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد ، فى إطار من الشرعية وسيادة القانون وتحقيق الانضباط، وتوفير كافة وسائل الراحة للمواطنين أثناء تلك الاحتفالات، بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وعقد اجتماع موسع مع قيادات المديرية، تم خلاله استعراض تكليفات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لخطة المديرية لتأمين الاحتفالات، مشدداً على الالتزام بحسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ بنود تلك الخطة، مع مراعاة البعد الإنسانى خاصةً مع كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، مع الاستعانة بالشرطة النسائية لفحص المترددات على دور العبادة بالتعاون مع مسئولى تلك الدور، مع تعاون المواطنين لإنجاح الخطط الأمنية، بعد ثقة المواطنين بما تبذله الأجهزة الأمنية من جهود وما تعتمده من إجراءات لحفظ الأمن .