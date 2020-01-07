أخبار مصر | مطار الغردقة يستقبل أساطير القارة السمراء لحضور حفل الأفضل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مطار الغردقة يستقبل أساطير القارة السمراء لحضور حفل الأفضل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل مساء اليوم اللاعب ساديو ماني نجم منتخب السنغال ونادي ليفربول الإنجليزي إلى مدينة الغردقة على متن طائرة خاصة استعدادا لحضور حفل الأفضل في إفريقيا لعام 2019.



وكما وصل جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدمCAF وعدد من المشاركين في الحفل.



وحرص فريق العلاقات العامة بمطار الغردقة الدولي على استقبالهم بالورود.

كما تسير شركة مصر للطيران صباح غدا الثلاثاء رحلة خاصة من مطار القاهرة إلى مطار الغردقة لنقل عدد كبير من أساطير الكرة الأفريقية والعربية والمصرية.

وتحرص وزارة الطيران وشركاتها التابعة على الاهتمام بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لاستقبال نجوم كرة القدم على المستوى العالمى والأفريقي المشاركين في حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم( الكاف ) لعام ٢٠١٩.



ووجه الطيار محمد منار وزير الطيران المدني بتخصيص فرق عمل من العلاقات العامةً والتنسيق التام مع كافة الجهات العاملة بالمطار لإنهاء إجراءات وصول وسفر ضيوف مصر المشاركين بهذا الحدث الرياضي الأبرز داخل القارة الأفريقية بكل سهولة ويسر.