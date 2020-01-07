شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن المحفظة النقدية بالمترو المستخدمة كبديل لتذاكر الرحلة الواحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” فى 7 معلومات كل ما تريد معرفته عن المحفظة النقدية بالمترو التى يمكن للركاب استخدامها فى استقلال خطوط المترو بدلا من تذاكر الرحلة الواحدة الورقية التى يستخدمها الجمهور.

1ـ المحفظة النقدية يقصد بها الكارت الذكى الذى يتم شحنه بمبالغ مالية لاستقلال المترو.

2ـ قيمة رسوم استخراج الكارت الذكى 25 جنيها وصلاحيته 5 سنوات.

3. استخراج وشحن الكارت الذكى من جميع محطات المترو بخطوطه الثلاثة.

4ـ يمكن شحن الكارت الذكى بمبالغ نقدية من 10 جنيهات ومضاعفتها حتى 200 جنيه.

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5ـ يتم استخدم الكارت كمحفظة نقدية تخصم منها قيمة الرحلات خلال عبور بوابات المترو.

6ـ الكارت يستخرج لحامله (بدون اسم) حيث يمكن استخدامه لأكثر من شخص.

7- يتم شحن نفس الكارت مرات متكررة متى أراد حاملها بعد نفاذ رصيده.

كان المهندس محمد حسن مدير عام إيرادات الركاب بالمترو قال لـ"الخليج 365" إن هناك حوالى مليون راكب يستقل المترو يوميا باستخدام الاشتراكات، من إجمالى ركاب المترو المتوافدين على الخطوط الثلاثة كل يوم والذين يقترب أعدادهم 3 ملايين راكب يستقلون المترو سواء باستخدام التذاكر العادية أو الاشتراكات، لافتا إلى التخفيضات على الاشتراكات تختلف من فئة إلى أخرى.

وأضاف محمد حسن أن ذوى الاحتياجات الخاصة والطلاب الأعلى تخفيضا ضمن باقى الفئات المستخدمة للاشتراكات، حيث تصل نسبة التخفيضات فى اشتراك ذوى الاحتياجات الخاصة 98% والطلاب 97% بالمقارنة بأسعار التذاكر، لافتا إلى أن قيمة اشتراك المعاقين لمدة 3 شهور بواقع 180 رحلة تبلغ 22 جنيه فيما تبلغ قيمة اشتراك الطلاب لمدة 3 شهور بواقع 180 رحلة 33 جنيه لاستقلال اقل من 25 محطة و41 جنيه لاستقلال أكثر من 25 محطة.

وأوضح أحمد عبد الهادى المتحدث الرسمى باسم شركة المترو أن الاشتراكات أيضا تستخرج للشرطة والعسكريين والصحفيين والجمهور العادى، وتبلغ إقل نسبة تخفيض على اشتراكات الجمهور العادى حيث تقترب من الـ 50%، لافتا إلى أن الاشتراكات تستخرج بموجب بطاقة الرقم القومى وصورة شخصية، ويضاف لهذه الأوراق الكارنية للفئات الحاصلة على دعم مثل الشرطة والجيش والصحفيين بجانب ملء استمارة الاشتراك التى تبلغ قيمتها 5 جنيهات وشراء كارت ذكى بمبلغ 25 جنيها لتحمل الاشتراك حيث تظل صلاحية هذا الكارت الذكى 5 سنوات.