10 معلومات عن وثيقة السلامة بالسكة الحديد الصادرة للعاملين وأهدافها.. تعرف عليها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” فى 10 معلومات كل ما تريد معرفته عن وثيقة سياسة السلامة التى أصدرتها هيئة السكة الحديد لعامليها ودعتهم إلى الالتزام بجميع بنودها وأهدافها. 1ـ على العاملين الاقتناع التام بمبدأ "السلامة مسئولية الجميع" 2ـ ضرورة نشر ثقافة السلامة بصفة مستمرة بين العاملين بالهيئة والمتعاملين معها . 3ـ تقديم خدمات على مستوى عالى من الجودة بما يحقق راحة وسلامة الركاب وسلامة نقل البضائع وسلامة العاملين بالهيئة . 4ـ تقليل المخاطر المتصلة بأنشطة الهيئة للوصول إلى الحد الأدنى من حوادث . 5ـ ضمان السلامة بالاتباع الدقيق لقواعد وإجراءات الأمان . Advertisements 6ـ تنقيح هذه السياسة بصورة دورية لضمان التحسين المستمر لأداء السلامة . 7ـ تم تعليق الوثيقة بمختلف أنحاء الهيئة على مستوى الجمهورية فى أماكن ظاهرة للعاملين. 8ـ دعت هيئة السكة الحديد جميع العاملين لتنفذ جميع ببنودها للحفاظ على أمن وسلامة ركاب القطارات وسلامة العاملين أنفسهم . 9ـ الهدف من الوثيقة توفير خدمة نقل آمنة ومنضبطة ونظيفة ومتطورة للركاب والبضائع. 10ـ تهدف الوثيقة إلى تفعيل إجراءات السلامة كمبدأ أساسى فى تشغيل القطارات. كان المهندس أشرف رسلان رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر اعتمد وثيقة سياسة السلامة بالهيئة، بعدما تم إعدادها لأول مرة فى تاريخ السكة الحديد منذ إنشاء الهيئة .

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