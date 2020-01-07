شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: آليات تركيب العدادات الكودية الجديدة نهاية الشهر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ممثلة فى لجنة من الشركة القابضة لكهرباء مصر وبرئاسة المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء ، فى وضع الآليات الجديدة الخاصة بتوصيل التيار الكهربائى للمناطق العشوائية والمخالفة من خلال تركيب عدادات كودية تمهيداً لفتح باب تلقى الطلبات فبراير المقبل بشركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية بهدف الحد من سرقات التيار الكهربائى.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء شكل لجنة من الشركة القابضة لكهرباء مصر وبرئاسة المهندس أسامة عسران لوضع آليات جديدة لتركيب العدادات الكودية للمناطق المخالفة و العشوائية للحد من سرقات التيار االكهرباء الذى يكب القطاع خسائر مالية تصل إلى 2 مليار جنيه سنويا.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" ، أنه من المتوقع أن تشمل الآليات الجديدة أسعار المقايسات وتكلفة العداد الكودى مسبوق الدفع وطرق السداد، لافتاً إلى أن القواعد والآليات المنظمة لعملية تركيب العدادات الكودية سيتم إعلانها رسمياً نهاية الشهر الجارى.

وأوضح المصدر، أنه سيتم فتح باب تلقى طلبات المواطنين لتركيب العدادات الكودية للمناطق العشوائية و المخالفة فبراير المقبل بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 ، موضحاً أن شركات التوزيع لن تتلقى أى طلبات لتركيب العدادات الكودية الإ بعد إرسال القواعد والآليات المنظمة لتوصيل التيار لهم الشهر المقبل.

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ومن جانبه أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه سيتم وقف العمل بنظام الممارسات للمخالفين واستبداله بالعداد الكودى ، موكداً أن نظام الممارسة هو عبارة عن محضر سرقة تيار يتم تحريره بواسطة شرطة الكهرباء أو العاملين بشركات التوزيع ممنه يحملون حق الضبطية القضائية.

وأشار حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن إجمالى عدد من يتم التعامل معهم بنظام الممارسة أى من تم تحرير محاضر لهم بلغ مليون 290 ألف محضر ، مشيراً إلى أن هولاء المواطنين سيتم تركيب العدادات الكودية لهم إذا استوفوا الشروط و القواعد التى ستحددها الوزارة.

وقال حمزة أن الوزارة و الشركات التابعه لها ملتزمة بالقواعد الثابتة لتركيب العدادات الكودية حيث يجب ألا يكون المبنى على أراض أثرية، أو بحرم الطريق، أو أرض ملك للدولة، أو مخالف لشروط الطيران المدنى، أو للمسافات الآمنة.

كان مجلس الوزراء وافق على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، واستبداله بنظام العدادات الكودية، من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016، والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكافة المنشآت والمبانى التى تم توصيل التيار الكهربائى إليها بطريقة غير قانونية لحين تقنين هذه المنشآت والمباني، أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها ودون أن يرتب ذلك أية حقوق قانونية للمخالفين، وقيام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإصدار القواعد التنفيذية بناء على ذلك.