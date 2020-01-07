شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن "أبليكشن" حجز تذاكر القطارات إلكترونيا فى شكله الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” فى 10 معلومات عن التعديلات التى تم إدخالها على تصميم أبليكشن حجز تذاكر القطارات الذى تم طرحه للجمهور منذ أكتوبر2018 والخدمات الجديدة التى تم إضافتها عليه والهدف من إجراء هذه التعديلات.

1ـ هدف التعديلات فى تصميم الأبليكشن تسهيل طريقة تصفح الجمهور له وإضافة خدمات جديدة.

2ـ قامت السكة الحديد بطرح الأبليكشن فى شكله الجديد على أنظمة تشغيل الموبايلات

3ـ تم تغيير واجهات التطبيق والسماح للركاب بالانتقال من صفحة الاستعلام إلى صفحة الحجز بالضغط على درجة القطار المراد حجزها.

4ـ تم إضافة شاشة استرداد كلمة المرور للراكب.

5ـ تم إضافة خدمة جديدة عبر الأبليكشن تسمح برد التذاكر بعد حجزها واسترداد قيمتها.

6ـ استخدام الأبلكيشن يتطلب إنشاء حساب جديد للراكب على الأبليكشن وتسجيل الدخول عبر هذا الحساب.

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7ـ يمكن للراكب الاستعلام عن المقاعد الشاعرة برحلة القطار التى يريد استقلالها من خلال تحديد محطتى القيام والوصول.

8ـ يمكن للركاب حجز المقاعد الشاغرة التى يرغبون فى حجزها.

9ـ يمكن تقديم الشكاوى الاقتراحات عبر هذا الأبليكشن.

10ـ يمكن للراكب رد المقاعد التى تم حجزها عبر الابليكشن واستراد قيمتها شرط قبل موعد السفر بـ 48 ساعة

كانت هيئة السكة الحديد أعلنت إجراء تعديلات على تصميم ابليكشن حجز تذاكر القطارات بهدف تطوير شكل الابليكشن الخاص بالحجز وطريقة تصفحه، حيث قامت بطرح الابليكشن فى شكله الجديد على أنظمة تشغيل الموبايلات.

وقالت هيئة السكة الحديد أنه الهدف من الابليكشن الاستعلام وحجز مقاعد القطارات، وأنه تم تغيير واجهات التطبيق والسماح للركاب بالانتقال من صفحة الاستعلام إلى صفحة الحجز بالضغط على درجة القطار المراد حجزها.

وأضافت السكة الحديد أنه تم إضافة شاشة استرداد كلمة المرور للراكب، والذى يؤكد حرص الهيئة على تطبيق كل ما هو جديد بهدف مواكبة التطور التكنولوجى والذى يساهم فى التيسير على الركاب فى عمليات الاستعلام عن مواعيد القطارات وكذلك حجز مقاعد السفر .