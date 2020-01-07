شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: مبادرة صحة الأم الحامل تضمن سلامة الأجيال من الأمراض الوراثية والنادرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة والسكان، أن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المنتقلة من الأم الحامل إلى طفلها مثل أمراض " الزهري وفيروس بي"، ستقدم الكشف والعلاج بالمجان، لضمان سلامة الأجيال القادمة من الأمراض خاصة الوراثية والنادرة .

وأكد وزارة الصحة والسكان، أن المبادرة ستكون مستدامة لحماية الأطفال المولودين حديثا من الأمراض التى تؤثر على صحتهم، موضحة أن المبادرة ستتم على عدة مراحل فى جميع المحافظات.

وأوضحت وزارة الصحة، أن مرض الزهرى ينتقل من الأم الحامل إلى الجنين ويسبب العيوب الخلقية إلى حد كبير مما يزيد خطر حدوث إجهاض أو ولادة جنين ميت أو وفاته فى غضون أيام قليلة من بعد الولادة، لافتة إلى أنه من الممكن أن تصاب الأم بمرض الزهرى ولا تعرف ذلك، وكانت وزارة الصحة والسكان أوصت بضرورة فحص السيدات الحوامل من مرض الزهرى للتحقق من وجوده من عدمه، وذلك لما يسببه من آثار مميتة على الأجنة.

وأكدت أن المبادرة تشمل أيضا الفحص عن فيروس بي وذلك لأن إصابة السيدة الحامل به قد تؤدى إلى حدوث نزيف فى الشهور الثلاثة الأخيرة من الحمل أو حدوث ولادة مبكرة كما قد يسبب انخفاضا بوزن الجنين.

ولفتت إلى أن هذه المبادرة منبثقة من المبادرة الأم 100 مليون صحة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى للمحافظة على صحة المواطنين وأثبتت نجاحها في الكشف المبكر عن فيروس سي، كما نجحت مبادرة صحة المرأة للكشف المبكر عن سرطان الثدى.