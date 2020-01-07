شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بإنشاء جهة مستقلة لبحث شكاوى المواطنين من الجهات الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت اللجنة البرلمانية للرد على البيان المقدم من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، عن الفترة من يونيو 2018 وحتى يونيو 2019 تحت عنوان "مصر تنطلق ويستمر العمل"، أهمية إنشاء نظام المفوض العام كجهة مستقلة عن السلطة التنفيذية للبحث فى شكاوى المواطنين من الجهات الحكومية.

وأهابت اللجنة البرلمانية، فى تقريرها المزمع مناقشته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، ببحث إمكانية إعطاء المفوض العام صلاحية تحريك الشكوى ضد المؤسسات حال ثبوت صدق شكوى المواطن، على أن يقوم المفوض بعرض تقرير لمجلس النواب للتعرف على ما إذا كان قد تم استيفاء الشكوي.

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وفى السياق ذاته، ذكرت اللجنة البرلمانية أنها ترصد عن كثب بدء إطلاق منظومة الشكاوى الموحدة التى تلقت الحكومة عن طريقها وفى أول شهر ما يزيد على 52 ألف شكوي، معربة عن أملها أن يتم التفاعل الإيجابى بين الشكاوى والمؤسسات المختلفة حتى يستشعر المواطن أهمية هذه الالية ويرتفع لديه الوعى الوطنى بأهمية صوته لتحسين أداء الحكومة.

جدير بالذكر، أن اللجنة المُشكلة برئاسة السيد الشريف، لمناقشة التقرير المقدم من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء خلال الفترة من يونيو 2018 وحتى يونيو 2019 تحت عنوان" مصر تنطلق ويستمر العمل"، وافقت على التقرير النهائى لها الذى تضمن عدد من التوصيات الهامة للحكومة، على أن يتم رفعه إلى الدكتور على عبد العال، لتحديد موعد لمناقشته بالجلسات العامة للبرلمان.

ووجهت اللجنة الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الذى لا يألو جهداً لاستكمال مسيرة النمو بخطى ثابته ومتسارعة، لتحسين جودة الحياة وبناء اقتصاد قوى ومتوازن ووطن يليق بشعب مصر وحضارتها، كما وجهت الشكر إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، وكافة النواب، والأمين العام المستشار محمود فوزى.