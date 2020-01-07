شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: نهدف إلى خفض 50% من تلوث الهواء بنهاية 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة البيئة، أنها تنفذ العديد من الإجراءات للتحكم فى تلوث الهواء، والبيئة الهوائية المحيطة تتضمن الأنشطة الموجهة لتحسين جودة الهواء، ودعم جهود رصد وتحسين نوعية الهواء، مشيرة إلى أنه لأول مرة، يتم وضع هدف محدد رقميًا وذلك فى إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة "مصر 2030"، حيث تهدف الحكومة المصرية إلى خفض التلوث بالجسيمات الصلبة 50% بنهاية عام 2030.

وبدأت وزارة البيئة فى إجراءات توفيق أوضاع مكامير الفحم النباتى، نتيجة الأضرار الناجمة عن استخدام الطرق التقليدية لصناعة الفحم النباتى، وما يتبعها من مشكلات بيئية وصحية واقتصادية، وراعت وزارة البيئة خلال خطة تطوير مكامير الفحم، أن تتبع استخدم تكنولوجيا مستدامة بيئياً تتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030، والتى تراعى فيها أن يكون البعد البيئى هو الاساس مع تشجيع استخدام النماذج المطورة لإنتاج الفحم النباتى ونقل المكامير التقليدية إلى مناطق صناعية معتمدة بعيدة عن الكتلة السكنية حفاظاً على البيئة والصحة العامة.

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وانتهت وزارة البيئة من وضع الاشتراطات والضوابط البيئية اللازمة لتنفيذ الخطة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2914 لسنة 2016، بشأن الضوابط والإجراءات اللازمة لتوفيق الأوضاع البيئية لمكامير إنتاج الفحم النباتى فى أماكنها الحالية، حيث نص القرار على تشكيل لجان بالمحافظات المختلفة لتوفيق أوضاع مكامير الفحم النباتى بمشاركة كافة الجهات المعنية.

ووافقت وزارة البيئة خلال الفترة الأخيرة، على عدد (2) نموذج مطور لإنتاج الفحم النباتى ليصل إجمالى عدد النماذج التى تمت الموافقة عليها إلى (10) نماذج متوافقة من الناحية البيئية طبقا ًللاشتراطات والضوابط البيئية لنماذج انتاج الفحم النباتي، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من توفيق أوضاع عدد (38) نموذج مطور تم الانتهاء من تركيبهم، والانتاج الفعلى منهم ليصل إجمالى عدد النماذجا لمطورة (165) نموذج مطور، بالإضافة إلى عدد (7) مصانع لإنتاج الفحم النباتى المضغوط.