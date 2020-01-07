شكرا لقرائتكم خبر عن جون بولتون يبدى استعداده للإدلاء بالشهادة فى قضية ترامب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جون بولتون مستشار الأمن القومى الأمريكى السابق إنه مستعد للإدلاء بالشهادة فى محاكمة متوقعة فى مجلس الشيوخ لمساءلة الرئيس دونالد ترامب، فى تطور مفاجئ قد يعزز موقف من يرون ضرورة عزل الرئيس عن منصبه.
وبصفته أحد كبار المساعدين السابقين فى البيت الأبيض وشهد العديد من الأحداث التى دفعت مجلس النواب الأمريكى إلى مساءلة ترامب فى ديسمبر ، يمكن لبولتون أن يقدم أدلة جديدة على جهود ترامب للضغط على أوكرانيا حتى تحقق مع خصم سياسى له.
كان شهود آخرون فى تحقيق المساءلة بمجلس النواب قالوا إن بولتون عارض بشدة مسعى رودى جوليانى المحامى الشخصى لترامب للضغط على كييف خارج القنوات الدبلوماسية العادية. وقال أحد الشهود إن بولتون أشار إلى هذا الأمر بوصفه "صفقة مخدرات".
وقال مساعد لمجلس الشيوخ لرويترز إن محققى الكونجرس يعتقدون أن بولتون عارض قرار ترامب تأخير مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 390 مليون دولار.
وقال بولتون فى بيان معد سلفا "إذا أصدر مجلس الشيوخ مذكرة استدعاء لطلب شهادتى فأنا مستعد للشهادة".
واستغل الديمقراطيون ما أعلنه بولتون وقالوا إنه يعزز من مطالبتهم بأن يدلى بولتون وثلاثة مسؤولين حاليين فى الإدارة بشهاداتهم عندما يبدأ مجلس الشيوخ المحاكمة.
وقال تشاك شومر زعيم الديمقراطيين فى مجلس الشيوخ "إذا عارض أى سناتور جمهورى إصدار مذكرات استدعاء للشهود الأربعة والوثائق التى طلبناها فإنهم سيوضحون بما لا يدع مجالا للشك أنهم يشاركون فى عملية تستر".
ويقول ترامب إنه لم يرتكب أى خطأ ويصف المساءلة بأنها مسعى حزبى لإلغاء فوزه بانتخابات الرئاسة عام 2016.
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