شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل طالب الثانوى إذا تعطل التابلت أثناء الامتحان؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، على أهمية تحديث جهاز التابليت الخاص بطلبة الصفين الأول والثانى الثانوى، قبل دخول الامتحان، مشيرا إلى أنه وجه مسئولى الإدارات التعليمية بالتنبيه على الطلبة بذلك، وكذلك مسئولى التطوير، مضيفا أنه فى حالة حدوث عطل للتابلت الخاص بالطالب أثناء أداء الامتحان يستعين بتابلت المعلم ويؤدى الامتحان به.

وأضاف مدير المديرية، أنه تم التوجيه بسرعة حصر التحويل من علمى لأدبى والعكس من قبل التعليم الثانوى بعد تقديم الطالب لطلب مكتوب يتم الموافقة عليه وكذلك بالنسبة للغة الأجنبية الثانية، مشيرا إلى أن تسليم التابلت هذا العام خاص بالصف الأول الثانوى فقط والطلبة المنتظمين وإذا وجد أجهزة بالمخازن ووجود الوافدين أو الراسبين تكتب مطالبة للعدد وتقدم بمخازن الوزارة لاستلام تابلت مماثل للعام الماضى.

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وقال عطية، إنه تم اقتراح أن يكون أكثر من مركز تصحيح تيسيرا على المعلمين المصححين وأن الهدف من مراكز التصحيح الشفافية وعدم تصحح مدرسة لنفسها والمدارس الخاصة أيضا، حيث يتم التصحيح بالتنسيق مع التجريبيات ويكون التصحيح فى نفس اليوم والانتهاء بدقة وسرعة، وارقام الجلوس موحدة.

وشدد عطية على مديرى ومسئولى الإدارات التعليمية بعدم إصدار أى بيانات عن الامتحانات أو الإدلاء بأى بيانات لأى جهة إلا من خلال مدير المديرية، أو مدير عام التعليم العام، وإعلان النتائج بعد صدور فاكس الوزارة

وفى السياق نفسه أشار علاء حسين مدير التطوير التكنولوجى بالمديرية إلى ضرورة التحويل الإلكترونى فى حالة تحويل الطالب ورقيا بين الشعب من أدبى إلى علمى والعكس.

وتابع، محمد عطية أن إدارة منشأة ناصر التعليمية يتم التصحيح بها لامتحانات طلابها فى إدارة غرب مدينة نصر، مؤكدا على عدم دخول اللجان الامتحانية لغير المنوط بهم فى امتحانات النقل وهو المدير العام ووكيل الإدارة، مؤكداً على أن المسئولين مسئولية كاملة عن الامتحانات المدير العام والوكيل، والمدير العام مفوض فى أعمال الامتحانات ويدير المنظومة وفق التوجيهات والقواعد المنظمة لصالح العملية التعليمية.