مصر | "خانت زوجها وطليقها".. كواليس قتل سائق وإلقاء جثته في منشأة القناطر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "خانت زوجها وطليقها".. كواليس قتل سائق وإلقاء جثته في منشأة القناطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضافت التحقيقات، أن طليقة المجني عليه وتعمل بائعة شاي، اتفقت مع زوجها السابق وعشيقها على قتل زوجها، ويوم الواقعة اتصلت بالمجني عليه لمقابلته، وعند حضوره وجد التاني والثالث، فاصطحبته بالقوة وتوجهوا إلى منطقة كورنيش النيل بمنشأة القناطر، لحل تلك الخلافات، وعقب وصولهم إلى المكان المتفق عليه تعدى عليه المتهمين بالضرب والخنق حتى فارق الحياة وألقوا جثته بنهر النيل.
ونجحت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، في كشف ملابسات العثور على جثة سائق طافية على مياه النيل بمغ منشأة القناطر، وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة طليقته واثنين آخرين، لمحاولة المجني عليه تشويه سمعتها، وتمكنت القوات من القبض عليهم وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للمقدم سامح بدوي رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر من الأهالي، بالعثور على جثة طافية بنهر النيل أمام مجلس المدينة.
وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، برئاسة العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال أكتوبر، والمقدم مجدي موسي وكيل فرقة شمال أكتوبر، وتم انتشال الجثة بواسطة رجال الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، وتبين أنها لذكر مجهول الهوية في نهاية العقد الرابع، به آثار خنق بالرقبة وجرح قطعي بالخد الأيمن وكدمة بالأنف.
وشكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة، وتوصلت جهود فريق البحث لتحديد شخصية المجني عليه من خلال النشر عن الجثة وفحص حالات الغياب، وتبين أن المجني عليه، سائق، 37 عامًا، مقيم بمنطقة إمبابة، له معلومات جنائية، وأن وراء ارتكاب الواقعة بائعة شاي، 26 عامًا، وعامل 27 عاما، وجزار 42 عامًا.