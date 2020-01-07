مصر | "خانت زوجها وطليقها".. كواليس قتل سائق وإلقاء جثته في منشأة القناطر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "خانت زوجها وطليقها".. كواليس قتل سائق وإلقاء جثته في منشأة القناطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل قتل سائق، وإلقاء جثته بمياه النيل بمركز منشأة القناطر، وتبين أن طليقته كانت متزوجة من جزار قبل ذلك وانفصلت عنه لسوء معاملته لها، ثم تزوجت من المجني عليه، وارتبطت بعلاقة غير شرعية بعامل، مما دفع المجني عليه إلى الشك في سلوكها، وردد شائعات عنها وعن نجلة الجزار لتشويه سمعتهن.

وأضافت التحقيقات، أن طليقة المجني عليه وتعمل بائعة شاي، اتفقت مع زوجها السابق وعشيقها على قتل زوجها، ويوم الواقعة اتصلت بالمجني عليه لمقابلته، وعند حضوره وجد التاني والثالث، فاصطحبته بالقوة وتوجهوا إلى منطقة كورنيش النيل بمنشأة القناطر، لحل تلك الخلافات، وعقب وصولهم إلى المكان المتفق عليه تعدى عليه المتهمين بالضرب والخنق حتى فارق الحياة وألقوا جثته بنهر النيل.

ونجحت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، في كشف ملابسات العثور على جثة سائق طافية على مياه النيل بمغ منشأة القناطر، وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة طليقته واثنين آخرين، لمحاولة المجني عليه تشويه سمعتها، وتمكنت القوات من القبض عليهم وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.