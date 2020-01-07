أخبار مصر | قداس عيد الميلاد يتحول لمظاهرة في حب السيسي.. سيلفي ورسالة طمأنينة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قداس عيد الميلاد يتحول لمظاهرة في حب السيسي.. سيلفي ورسالة طمأنينة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتفل أقباط مصر، مساء اليوم، بعيد الميلاد المجيد، وسط حالة من التلاحم الوطني، التي شهدتها بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك عقب وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتحولت مظاهر الاحتفال بالعيد إلى مظاهرة في حب مصر والرئيس السيسي وسط هتافات الآلاف من المشاركين في الاحتفال رافعين أعلام مصر وصور الرئيس.

وأثناء دخول الرئيس للمشاركة في الاحتفال تصارع الموجودين داخل الكنيسة لمصافحته والتقاط الصور التذكارية "السيلفي" وسط ترحيب كبيره منه.

فيما ألقى عليهم الرئيس كلمة تحثهم على التماسك والترابط من أجل وطننا مطمئنهم على الأوضاع داخل وخارج حدود الدولة.

وكان البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قد ترأس الصلوات والاحتفالات بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بحضور عدد من الوزراء وكبار الدولة.

