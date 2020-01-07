أخبار مصر | "الأزهر في الكنيسة".. هكذا احتفل المصريين بعيد الميلاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأزهر في الكنيسة".. هكذا احتفل المصريين بعيد الميلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهر رباط المصريين في تصدر الحجاب وعمائم الأزهر في الصفوف الأولى، أثناء الصلوات ومراسم عيد الميلاد المجيد، لتشهد كنيسة مارجرجس الكائنة بالجيزة، مساء اليوم، حالة من التلاحم والوحدة الوطنية.

جاءوا لإضائه الشموع والصلاة من أجل السلام فى العالم، من أجل أن تظل مصر صامده وأن يظلوا فى رباطهم الوطيد إلى يوم القيامة.

وترأس الصلوات الأنبـا ثيؤدوسيوس أسقف الجيزة الاحتفالات وشاركه آباء الكنيسة القمص يوحنا منصور، والقس برسوم حلمي، والقس ديفيد ميشيل.

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وظهرت عدد من الشخصيات خلال الاحتفالات من بينهم النائب منتصر رياض، والنائب إيهاب منصور لتهنئة شعي الكنيسة والأنبا ثيؤدوسيوس بعيد الميلاد المجيد.

وكان البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قد استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة لتهنئته بعيد الميلاد المجيد.

وترأس قداسة البابا تواضروس قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح اليوم الاثنين، السادس من يناير بحضور عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

