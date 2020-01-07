شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية يقرر عزل مدير مدرسة لاتهامه بـ«التحرش بطالبة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، عزل مدير مدرسة الجنينة الإعدادية المشتركة من منصبه وإيقافه عن العمل 3 أشهر، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده بعد اتهامه بـ«التحرش بطالبة».

وقال المحافظ، في بيان صحفي، مساء الاثنين: «لن يترك أي انحراف أو خلل دون محاسبة مرتكبيه وفقا للقانون وحفاظا على الصالح العام للمواطنين والمجتمع».

Advertisements

كان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بتحرير «فتحى. إ. م»، 42 سنة، صاحب شركة مقاولات وبرفقته ابنته، 15 سنة، طالبة بالصف الثالث الإعدادي، محضر شرطة بمركز منية النصر يتهم فيه «ع. م»، ٥٧ سنة، مدير المدرسة التي بها ابنته، دائرة المركز باستدراجها إلى مكتبه بحجة تسليمها الكتب الدراسية والتحرش بها وملامسة أجزاء حساسة من جسدها وتقبيلها، وذلك قبل أسبوع.

وأكد ولي الأمر في المحضر أنه لم يقم بالإبلاغ في حينها لأن ابنته لم تخطره إلا اليوم، وبسؤال ابنة الشاكي أقرت بذلك المضمون، وبإستدعاء المشكو في حقه وبمواجهته في محضر الشرطة اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالة المحضر للنيابة العامة للتحقيق وإخطار مديرية التربية والتعليم لإتخاذ اللازم.

وقرر علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم في الدقهلية، استبعاد مدير المدرسة وإلغاء تكليفه تمهيدًا لعرض الواقعة على المحافظ.