شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: تطبيق برنامج القراءة الموحد على 25% من إدارات شركات التوزيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه تم تطبيق برنامج القراءة الموحد على 25% من إجمالى عدد المشتركين بشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، موكدا أنه سيتم تعميم البرنامج على جميع الإدارات أبريل المقبل، بعد التأكد من نجاح البرنامج وعدم وجود أى قصور به.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن برنامج القراءة الموحد متصل بشبكه الإنترنت ويعتمد على التقاط صورة لعداد الكهرباء وإرسالها مباشرة بواسطه الانترنت لإدارات شركات توزيع الكهرباء، لافتا إلى أن البرنامج يتيح إمكانية تتبع ومعرفة ومكان الكشاف لضمان تسجيل قراءة سليمة تعبر عن الاستهلاك الفعلى للمشترك.

وأوضح المصدر، أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 نجحوا فى تصفية التراكمات الموجودة بعدادات المشتركين، موضحا أنه من المتوقع أن تكون جميع فواتير الكهرباء التى سيتم إصدارها بدا من فبراير المقبل بدون أى تراكمات ومعبرة عن الاستهلاك الفعلى للمشترك.

الجدير بالذكر أن برنامج القراءة الموحد تم تصميمه على أن الجهاز الخاص بتسجيل القراءة لا يمكن أن يعمل إلا من أمام العداد الخاص بالمشترك، مشيراً إلى أنه سيتم تسجيل أول قراءة من خلال التقاط صور لعداد المشترك ليتم تسجيل القراءة من خلال الصورة لذلك يصعب التلاعب فى هذا البرنامج و يضمن حق الدولة و المواطن مع فى أن تحصل الأولى على مستحقاتها و يسدد الثانى استهلاكه الفعلى فقط.