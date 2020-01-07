شكرا لقرائتكم خبر عن طمأنة ومحبة.. رسائل السيسي إلى المصريين في قداس عيد الميلاد (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي برسائل عدة إلى المصريين، خلال كلمته في قداس عيد الميلاد المجيد، في كاتدرائية «ميلاد المسيح» بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وهنأ الرئيس السيسي الإخوة الأقباط بحلول عيد الميلاد المجيد، قائلًا: «عيد ميلاد مجيد، وسنة سعيدة علينا كلنا، داعيًا المصريين إلى التماسك، قائلًا: «لازم دايمًا نخلي بالنا بعلاقتنا بعضنا ببعض، لو كنتوا بتحبوا ربنا حبوا بعضكم».

أضاف الرئيس: «متخلوش حد أبدًا يدخل بيننا ويحاول يوقع ويعمل فتنة بيننا، البلد دي بلدنا كلنا، لا حد له زيادة، ولا حد عليه نقص، وكلنا زي بعض».

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وطمأن الرئيس المصريين قائلًا: «أنتم قلقانين من إيه يا مصريين، مفيش مجال للقلق، إحنا مع بعض، وطول ما أحنا كده محدش يقدر يعمل فينا حاجة».

تابع: «ربنا أراد نكون في ظروف صعبة، لكن ده لينا وعلينا. خلوا بالكم من بلدكم، طول ما الشعب إيد واحدة محدش يقدر يعمل فينا أو معانا حاجة».

أردف قائلًا: «محدش يقدر يجرجرنا هنا ولا هنا، قادرين بفضل الله وبدعواتكم نأخذ الإجراء الأفضل. نحن نتعامل بشرف في زمن مفيش فيه شرف. وربنا لا ينصر إلا الأشراف والمخلصين والأمناء».