شكرا لقرائتكم خبر عن أولياء أمور طلاب مدرسة الضبعة يطالبون باستكمال تسليم كتب الترم الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب أولياء أمور طلاب مدرسة الضبعة للطاقة النووية السلمية بمطروح، بتسلم طلاب المدرسة المتبقى من كتب الترم الأول، موضحين أنه رغم انتهاء الترم ودخول امتحانات الفصل الدراسى الأول إلا أن العديد من الكتب الدراسية حتى الآن لم تصل للطلاب، كما طالبوا بالتحقيق ومحاسبة المقصرين عن تأخير وصول الكتب.

فيما كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم، فى تصريح خاص، إنه بالفعل كانت هناك مجموعة من الكتب متأخرة بسبب الطباعة وتم الانتهاء من طباعتها وستصل لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة مطروح مقر المدرسة وسيتم توزيعها على الطلاب فورا خلال الأيام المقبلة، لافتة إلى أن المناهج لدى الطلاب إلكترونيا.