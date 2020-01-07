شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 7/1/2020 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود اليوم الثلاثاء، نشاطا للرﻳﺎح اﻟﺠﻨﻮبية الغربية ﻋﻠﻰ أﻏﻠﺐ الأﻧﺤﺎء ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺮﻣﺎل والأﺗﺮﺑﺔ ﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ اﻟﻌﺎﺻﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ، وﺗﺆدى إلى اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣﻪ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ على اﻟﺒﺤﺮاﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، وﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ الإﺣﺴﺎس ﺑﺒﺮودة اﻟﻄﻘﺲ، وﻳﺘﻜﻮن اﻟﺼﻘﻴﻊ ﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ وﺳﻂ ﺳﻴﻨﺎء وﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ مع سقوط أﻣﻄﺎر على اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻜﻮن ﻏﺰﻳﺮة ورﻋﺪﻳﺔ وﺧﻔﻴﻔﺔ على ﻣﻨﺎﻃﻖ باﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮى.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو مضطرب، وارتفاع الموج فيه من 3 إلى 4 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، القاهرة العظمى 15 درجة والصغرى 10، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 9 ، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 16 درجة والصغرى 5، وقنا العظمى 18 درجة والصغرى 6 درجات، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 7، وسانت كاترين العظمى 9 والصغرى صفر.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 10 والعظمى 15

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 10 والعظمى 15

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 07 والعظمى 16

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 09 والعظمى 16

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 09 والعظمى 16

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 10 والعظمى 16

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 10 والعظمى 16

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 10 والعظمى 15

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 08 والعظمى 14

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 10 والعظمى 16

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 10 والعظمى 16

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 09 والعظمى 16

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 17

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 11 والعظمى 17

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 10 والعظمى 17

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 09 والعظمى 17

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 10 والعظمى 18

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 00 والعظمى 14

Advertisements

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 13 والعظمى 19

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 10 والعظمى 17

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 00 والعظمى 09

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 08 والعظمى 19

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 12 والعظمى 21

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 07 والعظمى 21

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 10 والعظمى 21

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 10 والعظمى 16

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 09 والعظمى 16

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 09 والعظمى 17

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 07 والعظمى 16

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 05 والعظمى 16

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 06 والعظمى 18

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 06 والعظمى 19

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 07 والعظمى 20

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 08 والعظمى 19

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 03 والعظمى 18

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 16 والعظمى 22

درجات الحرارة فى ابو رماد الصغرى 15 والعظمى 22

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 16 والعظمى 20

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 17 والعظمى 20