شكرا لقرائتكم خبر عن الآب دانيال: السيسى أول رئيس يحضر القداس الإلهى وزيارته تدعو للمحبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكى للسينما، إن الرئيس السيسى هو أول رئيس يدخل الكاتدرائية، ويحضر القداس الإلهى، ليوجه رساله بأن المصريين أخوة ولا فرق بينهم، وتلك الزيارة تعتبر ردا على بعض الأقوال الغريبة والمضحكة والمبكية أيضا فى نفس الوقت التى نستمع لها من بعض الأشخاص، وهى عدم تهنئة الأخرين أو الأقباط بعيدهم.

وتابع دانيال خلال لقائه فى برنامج مساء dmc الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان من الجمل الجميلة والرسالة القوية التى وجهها الرئيس السيسى للشعب المصرى خلال حضوره قداس عيد الميلاد هى جملة "حبوا ربنا ومش هينفع تحبوا ربنا غير لما تحبوا بعض" وهذه الرسالة قوية لأن فاقد الشيء لايعطيه، فيجب أن نطبق تلك المحبة فالرئيس دائما يناشد المصريين بتطبيق تلك اللافتة.

ومن جانبة قال القس ايميل نبيل عبد المسيح راعى الكنيسة الانجيلية بالقاهرة الجديدة قائلا، فكرة إعطاء الرئيس السيسى باقة الزهور البيضاء لقداسة البابا تواضروس لأن اللون الأبيض لون يدل على النقاء والمحبة والتفاؤل والبركة وتلك الباقة تجميع المصريين للتفاؤل.