شكرا لقرائتكم خبر عن المرور: رفع السيارات المتروكة ومنع الانتظار الخاطئ بمحيط الكنائس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرضت إدارات المرور، منطقة آمنة بمحيط كل كنيسة كحرم آمن لها يمنع تواجد أو مرور أية سيارات أو دراجات بخارية بها، مع قيام خبراء المفرقعات بالتمشيط المستمر لها كإجراء احترازى دورى، لتحقيق أعلى درجات التأمين لدور العبادة المسيحية، بالتزامن مع أعياد الميلاد التى كانت تقام فى عدد منها حتى ساعة متأخرة من الليل.

كما تقوم إدارات المرور بعمليات رفع للسيارات المتروكة بمحيط الكنائس ومنع الانتظار الخاطئ بالشوارع القريبة منها، كما كثفت الادارة العامة للمرور، من انتشار الخدمات المرورية على الطرق السريعة، وشن الحملات المرورية مثل حملات الرادار وحملات الكشف عن متعاطى المواد المخدرة، استعدادا لاعياد الميلاد وتأمين رحلات المواطنين

كما نشرت سيارات الدفع الرباعى والأقوال الأمنية المتحركة والدارجات البخارية وسيارات الإغاثة المرورية لمواجهة أى أعطال، وتم التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية من خلال غرفة العمليات بعمل حرم آمن أمام الكنائس خلال الاحتفالات, كما تم نشر رجال مباحث المرور.

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ونشرت الإدارة العامة للمرور، العديد من الخدمات المرورية بجميع الطرق الرابطة يين المحافظات، بالتواجد المكثف لكافة الخدمات الأمنية على الطرق السريعة، وتشديد الحملات على السيارات، لتأمين رحلات المواطنين خلال احتفالات أعياد الميلاد.

كما كثفت إدارة المرور من تواجد الخدمات سيارات الإغاثة والدفع الرباعى أعلى الطرق، مع تكثيف حملات الرادار والكشف عن الإطارات، والكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة، لمنع وقوع أى حوادث مرورية أعلى المحاور، مع ملاحظة حركة السيارات ومراقبتها بواسطة الكاميرات.

وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة والجيزة، من انتشار الخدمات المرورية بمحيط الكنائس لعمل حرم آمن ومنع الانتظار الخاطئ للسيارات، مع تفتيش السيارات المتروكة، بالتنسيق مع إدارتى الحماية المدنية، بالتزامن مع أعياد الميلاد، مع فرض الأكمنة الثابتة والمتحركة على كافة الطرق الداخلية والرابطة بين المحافظات.