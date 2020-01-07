شكرا لقرائتكم خبر عن مايك بنس يدلى بخطاب حول السياسة الأمريكية تجاه إيران اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مسئول بالبيت الأبيض إن مايك بنس نائب الرئيس الأمريكى سيدلى بخطاب اليوم الثلاثاء بخطاب حول السياسة الأمريكية تجاه إيران، وذلك بعد مقتل جنرال إيراني كبير في ضربة أمريكية بالعراق يوم الجمعة.

وأضاف المصدر أنه من المتوقع أن يركز بنس في خطابه على الاختلافات بين الشعب الإيراني وحكومته.

وكان مايك بنس نائب الرئيس الأمريكى، قال خلال زيارته للعراق، إن القوات الأمريكية باقية فى سوريا والعراق لتعزيز الشراكة مع حلفائنا، مضيفا أننا نؤكد لحلفائنا فى سوريا أننا نقف إلى جانبهم، حسبما ذكرت فضائية " العربية " فى خبر عاجل لها.

وكان نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس وصل إلى العاصمة العراقية بغداد صباح اليوم وأفاد مكتب رئيس الوزراء العراقى أن زيارة مايك بنس نائب الرئيس الأمريكى لبغداد اليوم متفق عليه.

تجدر الإشارة إلى أن بنس ستولتبرج أمين عام حلف الناتو، قال إن قرار قتل قائد فيلق القدس قاسم سليمانى، هو قرار أمريكى بحت، ولم تستشير الولايات المتحدة الأمريكية دول الحلف به، مشيراً إلى أن الحلف قلق من دعم طهران للجماعات الإرهابية، وتابع:"متفقون على ضرورة ألا تحوز إيران أسلحة نووية مطلقا".

وأضاف أمين عام حلف الناتو خلال مؤتمر صحفى، أن أعضاء الحلف دعوا إلى ضبط النفس والتهدئة، وعلى إيران الإحجام عن المزيد من العنف والتصعيد فى المنطقة، وتابع:" مستعدون لاستئناف مهمة التدريب في العراق عندما يسمح الوضع".

Advertisements

ويعقد حلف شمال الأطلنطي اليوم الاثنين اجتماعًا استثنائيًا فى بروكسل، لبحث الأزمة بين واشنطن وطهران، بعد مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ، ولقيا قاسم سيلمانى وأبو مهدي المهندس القيادى فى الحشد الشعبي مصرعهما فى قصف أمريكى استهدف سيارتهما فى العراق الجمعة ، وقاد الزعيم الأعلى الإيرانى آية الله علي خامنئى المصلين اليوم الاثنين، في صلاة الجنازة على قاسم سليمانى القائد بالحرس الثوري الذي قُتل في ضربة أمريكية بطائرات مسيرة فى العراق، وشارك في صلاة الجنازة مسئولون كبار بينهم الرئيس حسن روحانى. وعرض التليفزيون الرسمي لقطات تظهر مشاركة حشود كبيرة .

وكان حسن دهقان، المستشار العسكرى للمرشد الأعلى بإيران، قال إن رد بلاده على مقتل اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني سيكون عسكريا بالتأكيد، وأنه سيكون ضد مواقع عسكرية، جاء ذلك في مقابلة لدهقان مع شبكة CNN الإخبارية من طهران، حيث قال: "دعني أقول لك أمرا واحدا، قيادتنا أعلنت رسميا أننا لم نسع أبدا للحرب ولن نسعى لها، الأمريكيون هم من بدأوا الحرب وعليهم قبول ردود الفعل المناسبة على أعمالهم".