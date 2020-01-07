شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى: تقدمنا نحو 130 كيلو متر غرب مدينة سرت بعد تحريرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد المسمارى، المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، إن ما قامت به القوات المسلحة اليوم، لتحرير مدينة سرت، هو رسالة للغزاة الأتراك، موضحا أن تلك الرسالة مفاداها أن القوات المسلحة الليبية قادرة على صد أى عدوان، ومجابهة أى خطر، من الممكن أن يضر بالبلاد.

وأضاف المسمارى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، تقديم الإعلامي عمرو أديب، والمذاع عبر فصائية MBC مصر، أن الحرب الشاملة التي نخوضها ضد الإرهاب حرب تطهير البلاد، مشيراً إلى أن مدينة سرت عانت من الإرهاب والجريمة والتسلط منذ 2011، ولكن اليوم استعادت قوتها بعملية عسكرية خاطفة خطط لها بشكل جيد.

وتابع المتحدث باسم الجيش الليبي، أن قواتنا تقدمت نحو 130 كيلو متر غرب مدينة سرت، ونتوقع أن تكون المقاومة في تلك المسافة ولكن في المدينة لم تكن هناك مقاومة وتركوا الأسلحة والمدرعات التركية فى ميدان العلميات وهربوا ووجدنا مدرعات وآليات دبابات ومدافع الميدان، والمؤشر كان أن هناك محاولة لكى تكون مدينة سرت قاعدة للأتراك.

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