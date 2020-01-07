شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى: تقدمنا نحو 130 كيلو متر غرب مدينة سرت بعد تحريرها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد المسمارى، المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، إن ما قامت به القوات المسلحة اليوم، لتحرير مدينة سرت، هو رسالة للغزاة الأتراك، موضحا أن تلك الرسالة مفاداها أن القوات المسلحة الليبية قادرة على صد أى عدوان، ومجابهة أى خطر، من الممكن أن يضر بالبلاد.
وأضاف المسمارى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، تقديم الإعلامي عمرو أديب، والمذاع عبر فصائية MBC مصر، أن الحرب الشاملة التي نخوضها ضد الإرهاب حرب تطهير البلاد، مشيراً إلى أن مدينة سرت عانت من الإرهاب والجريمة والتسلط منذ 2011، ولكن اليوم استعادت قوتها بعملية عسكرية خاطفة خطط لها بشكل جيد.
وتابع المتحدث باسم الجيش الليبي، أن قواتنا تقدمت نحو 130 كيلو متر غرب مدينة سرت، ونتوقع أن تكون المقاومة في تلك المسافة ولكن في المدينة لم تكن هناك مقاومة وتركوا الأسلحة والمدرعات التركية فى ميدان العلميات وهربوا ووجدنا مدرعات وآليات دبابات ومدافع الميدان، والمؤشر كان أن هناك محاولة لكى تكون مدينة سرت قاعدة للأتراك.
وفي سياق منفصل دعا مجلس الأمن الدولى جميع الأطراف الخارجية التى تسببت فى تصعيد الوضع والتوتر فى ليبيا إلى عدم التدخل فى الشأن الليبى، معبرا عن قلقه من التصعيد فى ليبيا .
فيما دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة اليوم الإثنين الدول الخارجية إلى وقف التدخل لدى طرفي الصراع الليبي، قائلا: إن دولا كثيرة للغاية تتدخل فى شؤون ذلك البلد، وقال سلامة للصحفيين في الأمم المتحدة "ابقوا بعيدا عن ليبيا".
وقال غسان سلامة، إنه لا وجود لقرار لإنهاء الصراع فى ليبيا، مشدداً على أنه لن ينتظر مؤتمر برلين حتى يبدأ عمله، وأضاف "سلامة"، فى كلمة له خلال مؤتمر صحفى نيويورك، على خلفية مشاركته فى جلسة لمجلس الأمن الدولى، أن هذه هى الإفادة رقم 15 لى أمام مجلس الأمن الدولى بشأن الصراع فى ليبيا، وتابع: "التدخلات الخارجية تعقد الأوضاع فى ليبيا".
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