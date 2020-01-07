أخبار × 24 ساعة.. تجهيز حديقة حيوان الجيزة لاستقبال زوار عيد الميلاد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، وكان أبرزها:.. التضامن تبحث مع الاتصالات كيفية الاستعانة بتطبيقات ونظم تحليل السلوك بمؤسسات الرعاية البوابة الإلكترونية للتوظيف تستبعد معلمين متقدمين لوظيفة معلم فصل بسبب السن تعرف على ضوابط وشروط التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2020 "الزراعة" تعلن تجهيز حديقة حيوان الجيزة لاستقبال زوار عيد الميلاد Advertisements الصحة: تسجيل أكثر من 2 مليون مواطن بمنظومة التأمين بمحافظات المرحلة الأولى وزيرة الصحة: فحص 30 ألف مواطن أفريقى من فيروس "سى" بـ3 دول السكة حديد تعلن وثيقة السلامة فى تشغيل القطارات لأول مرة فى تاريخها اعرف ازاى تسجل قراءة عداد الكهرباء بالتقاط صورة بـ"الموبايل" × 10 خطوات القوى العاملة: تحصيل 1.9 مليون جنيه مستحقات شكوى لمصريين بإيطاليا

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