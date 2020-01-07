​وزير الري السوداني: نأمل في التوصل لاتفاق حول سد النهضة في الاجتماع الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم- أ ش أ:

أعرب وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، عن أمله في توصل السودان ومصر وإثيوبيا، إلى اتفاق بخصوص سد النهضة الإثيوبي، خلال الاجتماع المقرر في أديس أبابا يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

وأوضح عباس، في تصريح اليوم الإثنين- أن هذا الاجتماع هو الرابع والأخير، قبل أن تستضيف واشنطن اجتماع التقييم في 13 يناير الحالي.

ويتوجه وزير الري السوداني، غدا إلى أديس أبابا للمشاركة في اجتماع سد النهضة، بين الدول الثلاث، بحضور ممثلين من الولايات المتحدة الأمريكية، والبنك الدولي كمراقبين.