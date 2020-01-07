محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم- أ ش أ:
أعرب وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، عن أمله في توصل السودان ومصر وإثيوبيا، إلى اتفاق بخصوص سد النهضة الإثيوبي، خلال الاجتماع المقرر في أديس أبابا يومي الأربعاء والخميس المقبلين.
وأوضح عباس، في تصريح اليوم الإثنين- أن هذا الاجتماع هو الرابع والأخير، قبل أن تستضيف واشنطن اجتماع التقييم في 13 يناير الحالي.
ويتوجه وزير الري السوداني، غدا إلى أديس أبابا للمشاركة في اجتماع سد النهضة، بين الدول الثلاث، بحضور ممثلين من الولايات المتحدة الأمريكية، والبنك الدولي كمراقبين.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الري السوداني: نأمل في التوصل لاتفاق حول سد النهضة في الاجتماع الأخير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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