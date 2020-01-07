جبروت امرأة.. قتلت طليقها بمساعدة عشيقها خوفا من الفضيحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

الانتقام القاتل كان كلمة السر لفك طلاسم واقعة العثور على جثة سائق مقتولا بنهر النيل بمركز منشأة القناطر، وتبين أن طليقته استعانت باثنين آخرين وقتلوا الضحية للتخلص من تهديده لها بتشويه سمعتها.

تلقى مأمور مركز شرطة منشأة القناطر بلاغا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة طافية بنهر النيل أمام مجلس المدينة، وتبين بانتشالها أنها لشخص أربعيني به آثار خنق بالرقبة وجرح قطعي بالخد الأيمن، وكشف الفحص أن الجثة لسائق له معلومات جنائية.

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تحريات المباحث توصلت إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (بائعة شاي 26 سنة)، و(عامل 27 سنة)، و(جزار 42 سنة)، وأمكن ضبطهم، وبحوزة أحدهم هاتف الضحية.

أقرت المتهمة الأولى أنها كانت متزوجة من الثالث وانفصلت عنه للزواج من المجني عليه، وانفصلت عنه لسوء معاملته لها، وارتبطت بعلاقة آثمة بالثاني، إلا أن المجني عليه ردد شائعات عنها وعن نجل الثالث لتشويه سمعتهن، فاتفقت مع باقي المتهمين على قتله.

يوم الواقعة، اتصلت بائعة الشاي بالمجني عليه لمقابلته، وعند حضوره وجد المتهمان، فتوجهوا إلى منطقة كورنيش النيل بدعوى حل تلك الخلافات، وعقب وصولهم اعتدى عليه المتهمون بالضرب والخنق حتى فارق الحياة وألقوا جثته في نهر النيل.