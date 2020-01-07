مصر | نشرة حوادث الخليج 365: مصرع طفل بالبدرشين ومشاجرة مدرسة الشرقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365: مصرع طفل بالبدرشين ومشاجرة مدرسة الشرقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الإثنين، العديد من الأحداث والقضايا الهامة والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

تجديد حبس متهم بقضية "المحور الإعلامي للإخوان" 15 يومًا

قررت النيابة العامة، تجديد حبس متهم 15 يوما احتياطيا لاتهامه وآخرين فى قضية (المحور الإعلامى) التابع لجماعة الإخوان والذى يقوم بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية.

القبض على طرفي مشاجرة داخل مدرسة ثانوية بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي مشاجرة عدد من طلاب إحدى المدارس الثانوية، والذين ظهروا خلال مقطع فيديو تم تداوله بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

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مصرع طفل أسفل عجلات قطار بالبدرشين

لقى طفل مصرعه أسفل عجلات قطار بمركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

المشدد 5 سنوات لعاطل أحدث عاهة مستديمة لصديقه بـ 15 مايو

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، على المتهم "أحمد.ح" بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة لصديقه بدائرة قسم 15 مايو.

حكم قضائي بإعادة طالب مريض نفسيا لكلية الطب

أعادت المحكمة الإدارية العليا، طالب بكلية طب مريض نفسيا تخلف عن أداء الامتحان بعذر قهري وألغت قرار جامعة كفر الشيخ بفصل الطالب ومنحه فرصة آخرى للالتحاق بالفرقة الأولي بكلية الطب.

