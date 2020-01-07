أخبار مصر | التعليم: افتتاح 19 مدرسة فنية وتكنولوجية العام الماضي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعليم: افتتاح 19 مدرسة فنية وتكنولوجية العام الماضي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في إطار جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتحسين جودة التعليم، والإرتقاء بالمنظومة التعليمية وخاصة في مجال التعليم الفني، أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى أنه تم إنشاء عدد من المدارس التي لها مبني مستقل وذلك خلال العام 2019/2020 مثل: (مدرسة الطويلة الصناعية المشتركة بمحافظة الشرقية، ومدرسة الشهيد النقيب محمد أحمد محمد إسماعيل الصناعية بمحافظة شمال سيناء ومدرسة سيوه الثانوية الزراعية والخلفاء الثانوية الزراعية بمحافظة مطروح ومدرسة بلاط الثانوية الزراعية بمحافظة الوادي الجديد، ومدرسة طلعت حرب الثانوية الفندقية بمحافظة القاهرة.

وفي سياق متصل، أوضح سيادته أنه قد تم إنشاء عدد من المدارس الملحقة مثل: (مدرسة شرم الشيخ الثانوية التجارية ملحقة على مدرسة التحرير الإعدادية بوادي مندر بمحافظة جنوب سيناء، ومدرسة مشتول السوق الثانوية التجارية بنين ملحقة على مدرسة سيدي غريب الإعدادية بمحافظة الشرقية، ومدرسة اللاهون الثانوية التجارية بنات ملحقة على مدرسة اللاهون الإعدادية بمحافظة الفيوم ومدرسة حافظ عبد العزيز الثانوية التجارية المشتركة ملحقة على مدرسة حافظ عبدالعزيز الإعدادية بمحافظة الفيوم ومدرسة أسيوط الجديدة الثانوية التجارية ملحقة على مدرسة أسيوط الجديدة الثانوية العامة بمحافظة أسيوط ومدرسة مطروح الثانوية الزراعية ملحقة على مدرسة القصر الابتدائية بمحافظة مطروح).

ومن أجل بناء قدرات ومهارات الجيل الجديد من المبتكرين، سعيًا إلى تحقيق الاقتصاد القائم على المعرفة، لفت نائب الوزير للتعليم الفني إلى افتتاح عدد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية وهي: (مدرسة أي تك الصناعية للتكنولوجيا التطبيقية بإدارة الشروق التعليمية بمحافظة القاهرة، ومدرسة حلوان الفنية الصناعية للتكنولوجيا التطبيقية بإدارة حلوان التعليمية بمحافظة القاهرة، ومدرسة الإنتاج الحربي الصناعية للتكنولوجيا التطبيقية بإدارة السلام التعليمية بمحافظة القاهرة، ومدرسة إلكترو مصر الصناعية للتكنولوجيا التطبيقية بإدارة السلام التعليمية بمحافظة القاهرة، ومدرسة أحمد حامد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية بادارة شرق مدينة نصر التعليمية بمحافظة القاهرة، ومدرسة إيجيبت جولد الصناعية للتكنولوجيا التطبيقية بإدارة العبور التعليمية بمحافظة القليوبية، ومدرسة السويدي الصناعية للتكنولوجيا التطبيقية بإدارة ديرب نجم التعليمية بمحافظة الشرقية، ومدرسة الصالحية الزراعية للتكنولوجيا التطبيقية بإدارة الصالحية التعليمية بمحافظة الشرقية).