أخبار مصر | مدبولي ووزراء الداخلية والنقل والصناعة يصلون كاتدرائية العاصمة الإدارية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدبولي ووزراء الداخلية والنقل والصناعة يصلون كاتدرائية العاصمة الإدارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل منذ قليل، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء محمود توفيق وزير الداخلية واللواء كامل الوزير وزير النقل والدكتورة نفين جامع وزيرة الصناعة والسفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إلى مقر الكاتدرائية بالعاصمة الإدارية الجديدة للمشاركة فى حضور قداس عيد الميلاد المجيد.

وفى سياق متصل، يواصل عدد من الشخصيات العامة وأعضاء البرلمان فى التوافد على مقر الكاتدرائية لحضور قداس عيد الميلاد وتقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بمناسبة أعياد الميلاد منهم النائب محمد ابو حامد وكيل لجنة التضامن، والنائب جون طلعت وآخرين، بالإضافة إلى عدد من السفراء .

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة مساء اليوم.

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من ناحيتها أصدرت الكنيسة مجموعة من التعليمات للزوار والمصلين فيتم التجمع الساعة 2 ظهرا حسب اتفاق مناطق التجمع والتحرك باتوبيسات خاصة إلى العاصمة اﻹدارية الجديدة والعودة لنفس المناطق عقب انتهاء القداس الإلهى، أما دخول حاملى دعوات كبار الزوار من بوابة 1، بينما دخول حاملى دعوات الشعب والاعلاميين من بوابة 3 مترجليين.

من جهته، أطلق قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية رسالته الباباوية لعيد الميلاد المجيد 2020 وتم بثها بالفيديو وترجمتها لـ12 لغة من بينها الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والصينية واليابانية والسويدية والدنماركية وغيرها.

وقال البابا في رسالته التي قسمها إلى ثلاث عطيات إن الإنسانية تتحقق عندما يعيش الإنسان الحب فقد كان المجوس الذين قدموا الهدايا للمسيح يعبرون عن هذا الحب، أما العطية الثانية فهي عمل الخير فالمجوس قدموا من المشرق وبإصرار كبير أرشدهم الله لمكان المسيح، بينما اعتبر البابا العطية الثالثة هي تذوق الجمال وقد كان أجمل ما فيه هو ترنم الملائكة بميلاد المسيح.