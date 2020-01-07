أخبار مصر | انتخابات البيطريين يُعلن أخر موعد لاستقبال الطعون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتخابات البيطريين يُعلن أخر موعد لاستقبال الطعون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور خالد العامري نقيب الأطباء البيطريين، أن مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين في اجتماعه اليوم 6 يناير قرر تشكيل اللجنة العليا للإشراف على الإنتخابات برئاسة الدكتور البدري ضيف وكيل مجلس النقابة وعضوية الدكتور محمد القرش، الدكتور محمود عفيفى، الدكتور عبير موافى، محسن البوشي.

وأضاف العامري أنه تم قبول طلبات الترشيح المقدمة والاستعانة بلجنة من مستشاري مجلس الدولة وتحديد يوم 27 مارس 2020 لإجراء انتخابات التجديد النصفي.

أوضح العامري أنه تم تحديد الخميس 9 يناير لإستقبال الطعون ويستمر القبول حتى 16 يناير، ثم الإعلان عن الكشوف النهائية بعد فرز الطعون.