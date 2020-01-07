أخبار مصر | التعليم تكلف قياديا جديدا بإدارة امتحانات الثانوية العامة

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قالت وزارة التربية والتعليم إن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وافق على طلب نقل الأستاذ خالد عبدالحكم بالإدارة العامة للتعليم الثانوي بديوان عام الوزارة، إلى إدارة أخرى وترك الإدارة العامة للإمتحانات لوجود نجلته بإمتحان الثانوية العامة لهذا العام.

وقد تم تكليف الأستاذ أحمد إبراهيم أحمد بتسيير أعمال الإدارة العامة للإمتحانات لحين شغل وظيفة مدير عام الإدارة بالإجراءات القانونية.