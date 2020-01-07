أخبار مصر | مصدر يكشف حقيقة اصطدام موكب محافظ القاهرة بميكروباص

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر يكشف حقيقة اصطدام موكب محافظ القاهرة بميكروباص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى مصدر مسئول داخل محافظة القاهرة، الأخبار المتداولة بشأن اصطدام موكب اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بأحد السيارات أمام جامعة القاهرة.

وقال "المصدر" في تصريحات صحفية لموقع "الخليج 365"، إن اللواء خالد عبدالعال متواجد بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة تأمين قداس عيد الميلاد المجيد، والمقرر انطلاقه مساء اليوم الاثنين.

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وأكد، أن ما يثار حول اصطدام موكب المحافظ بأحد السيارات وإحداث وفيات وإصابات "كدب" ليس صحيح.

وكان لقي ٣ أشخاص مصرعهم، وأصيب 7 آخرون، إثر حادث تصادم أمام جامعة القاهرة.

وكشفت التحريات، أن سيارة نقل تابعة لهيئة النقل العام، تسير عكس الاتجاه بسرعة اصدمت بسيارة ميكروباص أخرى.