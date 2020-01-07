شكرا لقرائتكم خبر عن مطار الغردقة الدولي يستقبل ساديو ماني ورئيسي «الفيفا» و«الكاف» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل مساء الاثنين، اللاعب ساديو ماني، نجم منتخب السنغال ونادي ليفربول الإنجليزي إلى مدينة الغردقة على متن طائرة خاصة استعدادا لحضور حفل الأفضل في إفريقيا لعام 2019.

كما وصل جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA واحمد احمد رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدمCAF وعدد من المشاركين في الحفل.

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وحرص فريق العلاقات العامة بمطار الغردقة الدولى على استقبالهم بالورود، كما تسير شركة مصرللطيران صباح غدا الثلاثاء رحلة خاصة من مطار القاهرة إلى مطار الغردقة لنقل عدد كبير من أساطير الكرة الافريقيه والعربية والمصرية.

حيث تحرص وزارة الطيران وشركاتها التابعة على الاهتمام بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لاستقبال نجوم كرة القدم على المستوى العالمى وآلافريقى المشاركين في حفل جوائز الاتحاد الأفريقى لكرة القدم( الكاف ) لعام ٢٠١٩.

ووجه الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى بتخصيص فرق عمل من العلاقات العامةً والتنسيق التام مع كافة الجهات العاملة بالمطار لإنهاء إجراءات وصول وسفر ضيوف مصر المشاركين بهذا الحدث الرياضى الأبرز داخل القارة الأفريقية بكل سهولة ويسر.

مطار الغردقة الدولي يستقبل سادو ماني ورئيسي «الفيفا» و«الكاف»