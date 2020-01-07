شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصري بكوريا الجنوبية يستقبل مجموعة من المشاركين في منتدى شباب العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور حازم فهمي، سفير جمهورية مصر العربية بسول، مجموعة من الشباب العائد من المشاركة بمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ، في إطار التواصل والمتابعة لأهم نتائج المنتدى واستطلاع انطباعات المشاركين به، حيث تضمنت المجموعة شباب يدرسون في كوريا الجنوبية من إندونيسيا وتركمانستان وطاجيكستان فضلاً عن المشاركين من كوريا الجنوبية.

Advertisements

وأبدى جميع الحاضرين تقديرهم لحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، جلسات المنتدى وتفاعله مع المشاركين، الأمر الذي أضفى على المنتدى أهمية خاصة وعكس اهتمام القيادة السياسية بهذا المحفل الهام، كما أثنوا على التنظيم الجيد والحرفية العالية والود الذي لاقوه من أعضاء اللجنة المنظمة، وأعربوا عن انبهارهم بمدينة شرم الشيخ والبنية التحتية السياحية المتميزة في مصر، وكذلك التنوع الثقافي والحضاري لمصر وشعبها.

وأثنى الشباب المشارك كذلك على ما تضمنته ورش العمل والمداخلات من موضوعات متنوعة شملت العديد من القضايا الهامة، خاصة تلك المتعلقة بموضوعات الذكاء الصناعي وتمكين المرأة والتنمية المستدامة، والجلسة المتعلقة بالأمن والسلم.

وتم إنشاء منصة للتواصل الإجتماعي مع المشاركين للتواصل معهم من قبل السفارة بصفة مستمرة وللإستعانه بهم كسفراء للترويج لمصر في العديد من الفعاليات التي ستنظمها السفارة في المستقبل، ولمشاركة خبراتهم مع نظرائهم في كوريا الجنوبية.